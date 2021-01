Stjernesyklist setter karrieren på vent for å løse mentale problemer

Tom Dumoulin (30) er usikker til årets Tour de France etter at han lørdag forlot Jumbo-Vismas treningsleir.

Lørdag kom sjokkbeskjeden om at Tom Dumoulin setter karrieren på vent på ubestemt tid.

Grunnen til pausen er at 30-åringen har slitt mentalt i en lengre periode.

– Jeg tok avgjørelsen i går. Laget støtter meg og det føles veldig godt nå. Det er som at jeg har fått 100 kilo av skuldrene mine. Det føles veldig godt å endelig ha bestemt meg for å ta litt tid for meg selv. Det forklarer vel det meste, jeg har i en lengre periode slitt med å finne ut hvordan jeg skal trives som syklisten Tom Dumoulin, sier 30-åringen ifølge Cyclingnews.

Nederlenderen er en svært viktig del av storlaget Team Jumbo-Visma, og var svært delaktig i at Primoz Roglic nesten sikret seg den gule ledertrøyen.

– Med alt presset som kommer med det å være syklisten Tom Dumoulin, forventningene fra forskjellige parter, så har jeg følt veldig på det å måtte gjøre det veldig bra for mange.

– Jeg ønsker å gjøre det bra for alle. Laget, sponsorene og familien. På grunn av dette har jeg glemt meg selv det siste året. Hva vil jeg? Vil jeg fortsatt være syklist? Og hvordan?

Nå er det store spørsmålet om Dumoulin er tilbake på sykkelen til årets Tour de France. Senest fredag slapp Jumbo-Visma nyheten om at han sammen med Roglic ville være lederne til laget under det franske prestisjerittet.

Før 2020-sesongen byttet nederlenderen til storlaget fra Team Sunweb, og har siden vært en nøkkelrytter for gultrøyene. I 2020 havnet han på 7. plass i Tour de France, til tross for at han var Roglic sin fremste hjelperytter.