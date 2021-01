Nakstad svarte leserne: Er du på ferie i Oslo, må du bli her

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, innføres svært strenge tiltak i ti kommuner.

Tiltakene gjelder fra lørdag 23. januar klokken 12, til og med 31. januar.

Se alle tiltakene: Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Regler: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Serveringssteder, men det er tillatt med take away Treningssentre Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser Biblioteker Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter Museer Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.



TV 2s lesere har sendt inn ulike spørsmål angående de nye smitteverntiltakene. Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad svarte på noen av dem.

– Jeg er håndverker og er avhengig av å henter materialer på byggmarkeder. Vil dette være mulig?

– Ja, dette er en av de tingene vi ser på nå for å presisere ytterligere. Vi ser på dette med byggematerialer og det med dyrefor. Det vil komme presiseringer på dette, sier Rostrup Nakstad.

– Jeg er invitert på utetreff rundt et bål med god avstand. Er dette lov og hvordan definerer helsemyndighetene «arrangementer»?

– Arrangementer der man samler mange mennesker er ikke noe man anbefaler nå. Innendørs er det klare begrensninger. Selv om man kan holde god avstand, er det å samle mange mennesker ikke noe vi ønsker, for det kan føre til at man sitter litt tettere enn man hadde tenkt, sier helsedirektøren.

Nakstad er fortsatt klar på at det er fint å være ute i naturen, men med god avstand.

– Å være ute i friluft er positivt. Det å gå tur med andre med avstand er positivt , men rene arrangementer hvor man samler mennesker bør man vente litt med, sier Nakstad.

Ikke møt kjæresten hvis han bor i Nordre Follo

– Kjæresten min bor i en annen kommune. Kan jeg treffe ham?

– Vi har hele pandemien sagt at kjærester kan treffe hverandre. Tilsvarende hvis man bor alene og at man i hvert fall har en person man har kontakt med.

Men bor kjæresten i Nordre Follo, mener Nakstad at man bør vente en stund før man møtes.

– Bor kjæresten i Nordre Follo og man kan vente noen dager med å møtes, er det et godt råd. All reisning på kryss og tvers av kommunegrensa nå ber vi folk om å avstå fra i størst mulig grad. Så kan det være tilfeller hvor det likevel er nødvendig, men det må folk vurdere selv, sier han.

– For barn som har to hjem, kan de fremdeles reise frem og tilbake mellom foreldrene sine?

– Under hele pandemien har det vært sånn at hvis du har to hjem, så må du kunne bo i begge hjem. Der er det ikke lagt opp til noen endringer på det, sier Nakstad.

– Hvorfor stenges ikke frisørsalongene?

– Det kommer nå forslag med innskjerpinger til det vi kaller én til én-virksomheter, så typisk virksomheter hvor du har en kunde som hos frisører. Da er det dette med munnbind og avstandskrav generelt som vil gjelde. Det vil bli en forsterkning hva gjelder smittevern på disse områdene, sier Nakstad.

NO GO: Har du planer om å reise på hytta og bor i en av de ti kommunene med strenge tiltak, bør du legge om planene. Foto: Berit Keilen / NTB

Ikke reis på hytta

– Hvis jeg handler mat i Oslo, kan jeg reise på hytta og isolere meg der?

– Akkurat nå er det sånn at hvis man bor i en av disse ti kommunene hvor vi frykter det kan være mutert virus, har vi bedt folk om å unngå å reiser, for eksempel reiser på hytta, sier helsetoppen.

Han sier videre at det kan muligens åpnes for at husholdninger drar på hytta senere i vinter hvis smitten avtar.

– Men akkurat nå, hvis man bor i disse kommunene bør man unngå reiser til hytta, sier Nakstad.

– Vi som allerede har reist på hytta, bør vi reise hjem nå?

– Nei, da tenker jeg at man kan bli på hytta til man har planlagt å reise tilbake, men at man ikke tar imot besøk på hytta. Det blir på en måte samme regler på hytta som om du ville vært hjemme. Det er viktig å huske på at man oppfører seg likt hvis man kommer fra en av disse ti kommunene ikke minst, som man ville gjort hjemme, sier han.

– Kan jeg som bor i en nedstengt kommune reise på besøk til familie i en annen del av landet, eller er jeg nå i karantene?

– Du er ikke i karantene, men det er nå bedt om at man ikke legger ut på reiser som ikke er strengt nødvendige, sier Nakstad, men han poengterer at det er visse unntak:

– Det kan være nødvendig å reise til annen del av landet i for eksempel en begravelse, men alle andre besøk som kan utsettes bør utsettes nå for de som bor i disse kommunene, sier han.

OSLO: Oppholder du deg i hovedstaden nå, bør du ikke reise ut av kommunen, selv om du kun er her på ferie. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Er du på ferie i Oslo, bli der

– Jeg er på ferie i Oslo-området akkurat nå. Bør jeg reise hjem til Trondheim umiddelbart?

– Nei, man må følge de smittevernrådene som er der hvor du er. Uansett om du vanligvis bor i en av disse ti kommunene, eller om du oppholder deg der nå, så bør du følge de samme rådene, sier han.

– Så få du reise tilbake til Trondheim når den anledningen byr seg på en trygg måte. Akkurat nå er det viktigste å følge reglene der hvor du er, sier Nakstad.

– Hvordan kan folk flest følge deres råd, når det er fullt med folk på buss og T-bane?

– Det er viktig at folk som skal på tur for eksempel, går steder- og på måter som ikke medfører trengsel. Hvis man må reise kollektivt, så må man ha med seg munnbind og holde god avstand. Har man mistanke om at man er syk, må man ikke legge ut på reise kollektivt, sier Nakstad.

Er det aktuelt å stenge ned hele Norge?

– Er det aktuelt å stenge ned hele landet? Smitten fra det muterte viruset kan jo ha spredt seg andre steder nå?

– Vi har hatt tilfeller av dette viruset flere steder i landet, men det har vært enkelttilfeller som man har kunnet spore tilbake til Storbritannia. De som har testet positivt har vært i karantene og de har ikke smittet andre.

Han sier forskjellen i Nordre Follo er at det har spredd seg til ulike miljøer, så det gjør det til en helt annen situasjon.

– Får vi lignende utbrudd andre steder i landet, så er det ikke umulig at det blir lignende tiltak der lokalt som er veldig strenge. Det er ikke forholdsmessig nå å innføre tiltakene over hele landet fordi vi har utbrudd i en kommune med en affeksjon i nabokommunene, sier Nakstad.

GRENSEKONTROLL: Nakstad sier det ikke er aktuelt å stenge grensene hermetisk ut ifra dagens smittesituasjon. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Hvorfor stenger vi ikke grensene til utlandet?

– Vi har allerede et veldig strengt system. Neste hakk er å lukke hele Norge fra omverdenen. Det får også veldig store konsekvenser og det er noe vi ikke ønsker å gjøre med mindre det blitt helt nødvendig. Slik er ikke situasjonen nå, sier han.

Kan bli aktuelt med masstesting

– Kan det bli aktuelt med obligatorisk koronatesting for alle?

– Nå er det obligatorisk på grensen. Vi jobber med planer for hvordan man kan kunne teste veldig mange ved lokale utbrudd. Det er i Oslo kommune gjort slike tester på skoler der det har vært utbrudd, at man har testet alle elevene, sier helsedirektøren.

Han sier at det kan være at man i ulike deler av storbyer, kanskje vil tilby den type screeningtester i en utbruddssituasjon.

– Men da snakker vi mer om utbruddssituasjoner, fordi man må huske på at en test bør være målrettet der hvor man mistenker at det kan være mye smitte. En test kan bli negativ selv om du er smittet, fordi sykdommen ikke har brutt ut ennå. Derfor er karantenereglene fortsatt viktigst, sier Nakstad.