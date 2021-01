Landslagssjefen velger Netflix når Norges VM-skjebne avgjøres

Søndag kveld må Norge slå Island. Dersom det går veien, skal VM-skjebnen avgjøres i seinkampen mellom Frankrike og Portugal. Seier til Frankrike, eller en Portugal-seier med mer enn sju mål vil sende Norge til kvartfinalen.

Men skjebnekampen har ikke landslagssjef Christian Berge planer om å se.

– Det blir å se en film, eller noe sånt. Det er den verste situasjonen jeg sitter i når jeg ikke har noe påvirkningskraft i det hele tatt. Det er bare å sitte og vente. Jeg tipper at jeg går sammen med Børge (Lund) og ser et eller annet. Jeg tror ikke jeg kommer til å se det live, sier Berge til TV 2 lørdag.

– Du tror ikke du orker å se det, ikke i hallen og ikke på TV?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg får se på noe annet. Jeg får ikke gjort noe med det, og da sitter du med irritasjon og alt mulig rart når du sitter og ser på. Jeg sparer meg selv for det.

– Så, hvilken film kommer du til å se?

– Det blir vel en romantisk komedie med Børge. Neida, jeg bare tuller, sier Berge med et smil og legger til:

– Det bruker som vanlig å bli noe fra menyen på Netflix. Så det blir nok det.

Sagosen velger PlayStation

Mens landslagssjefen velger film på Netflix, kommer Sander Sagosen til å roe nervene med TV-spill.

– Det blir nok litt PlayStation på rommet her. Vi får med oss resultatet hvis det er jevnt og da setter vi sikkert på de siste fem minuttene. Hvis ikke så slår vi av og så får vi bare gjøre noe annet. Vi får jo ikke gjort noe med det og det er en ganske hjelpeløs situasjon å stå i. Du har en stor drøm og et stort håp om å få hjelp, sier Sagosen til TV 2.

– Det kan bli PlayStation og ikke hele kampen, altså?

– Det regner jeg med at det blir.

Heller ikke Kent Robin Tønnesen er sikker på om han kommer til å se kampen.

– Jeg vet ikke jeg altså. Det får jeg ta i morgen. Men hvis det er jevnt, så kanskje jeg skrur på. Vi er nok oppdatert med resultatene i løpet av kvelden, så vi får se, sier han til TV 2.

Gulliksen: – Må jo se på

For Kevin Gulliksen er det ikke tvil.

– Jeg må jo se på. Føler det nesten er verre å ikke se på, men det blir ekkelt uansett. Jeg tipper vi samles en gjeng og ser på sammen, sier han til TV 2.

– Men det er en del som ikke er sikre på om de vil se. Du er ikke der?

– Jeg skjønner det veldig godt, men jeg vil være en av dem som følger med. Hvis det skulle gå vår vei er det utrolig morsomt. Det blir nok mye nerver, og det kan bli veldig morsomt og veldig kjedelig. Jeg tror Frankrike har det som skal til for å vinne, de viste mot oss at de har et ekstremt høyt toppnivå.