Risiko for utbrudd av britisk variant ved barnehage i Nordre Follo

Det pågår et utbrudd av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo. Derfor ble det lørdag formiddag annonsert at det i ti kommuner i Oslo-området blir innført omfattende smittetiltak.

Lørdag ettermiddag møtte ordfører og kommuneoverlege i Nordre Follo til pressekonferanse, der de oppdaterte med siste nytt om utbruddet i kommunen.

Høy risiko for utbrudd ved barnehage

– Det FHI har funnet ut av er at det foreløpig 65 personer som er positive knyttet til dette utbruddet. Alle er ikke nødvendigvis smittet av den britiske varianten, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen.

Hun sier at det ble meldt fire tilfeller av den britiske varianten til kommunen fredag, seks tilfeller i alt.

– Vi kjenner til at det er høy risiko for at et smitteutbrudd i en av våre barnehager er av den britiske varianten, men det er ikke bekreftet ennå. Men det er sannsynlig. Utover det vil jeg ikke gå inn på smittesporingen nå, sier Johnsen.

FHI går gjennom smittesporingsarbeidet

Kommuneoverlegen sier at FHI har bistått siden den røde knappen ble trykket på fredag.

– Nå er vi er i tett dialog med FHI. De har mye kompetanse og de har også et datagrunnlag som ikke vi har tilgang til via MSIS, så nå er dette på et adekvat nivå. Vi har gode smittesporingsteam. Vi har alltid hatt fokus på det faglige og at ting skal foregå forsvarlig i vår kommune, sier Johnsen.

Hun sier videre at FHI siden lørdag har gått gjennom smittesporingsarbeidet som allerede er gjort.

– Denne ettergås nå veldig og de følger det til siste slutt. De startet i dag morges og de må jobbe så lenge de må for å fullføre denne smittesporingen, sier kommuneoverlegen.

Saken oppdateres.