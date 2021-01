Iversen til topps og firedobbelt norsk i Lahti – Holund irritert på Bolsjunov

Emil Iversen spurtslo Sjur Røthe på lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte fra Lahti.

Pål Golberg ble nummer tre, mens Simen Hegstad Krüger tok fjerdeplassen og fullførte en fullkommen norsk dag i Lahti.

– Ja, jeg var livredd for å tryne i siste svingen. Det fungerer bra om dagen, det er ikke noe annet å si. Jeg har en bror som har stått på og hatt familien bak meg. Jeg er bortskjemt for de har gjort en veldig god jobb, oppsummerte han overfor TV 2 etter seieren.

– Det gikk fort og jeg var ganske pigg og aldri nede i kjelleren. Jeg hadde veldig gode ski, sa vinneren.

Verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov har vært på pallen i samtlige distanserenn i verdenscupen etter at Norge forlot sirkuset på grunn av koronaviruset for to måneder siden.

Med nordmennene tilbake i verdenscupsirkuset måtte han ta til takke med femteplassen.

Hegstad Krüger falt i siste sving, og var irritert på seg selv.

– Det var min egen feil, den er vanskelig den svingen. Men jeg ikk inn i svingen med høy hastighet for å ha sjansen til å henge med Sjur og Emil, så skjer det. Det er klassisk min feil, sa Hegstad Krüger til TV 2 etter sin fjerdeplass.

– Jeg hadde forventet at flere russere skulle gi oss kamp, men Bolsjunov var jo der. Så ble det litt kluss som gjorde at han ikke var helt fremme der. Men jeg hadde forventet at flere russere skulle være med helt fremme, mente han.

Bolsjunov falt før oppløpet, Holund knakk begge stavene

Hele 14 mann var i tetgruppen store deler av tremila, inkludert Hans Christer Holund, Sjur Røthe. Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Emil Iversen.

Men da det gjenstod fire kilometer var det plutselig fem nordmenn – Hans Christer Holund, Sjur Røthe. Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Emil Iversen – mot Bolsjunov.

Rett før oppløpet falt Bolsjunov, og havnet dermed ut av seierskampen. Hans Christer Holund knakk samtidig stavene, og måtte gå et godt stykke med to ødelagte staver.

Etter målgang viste han Holund tydelig sin irritasjon mot russeren.

– Jeg brakk begge stavene. Han kom bak og prøvde å gå rett gjennom meg. Da brakk jeg begge stavene da jeg havnet i nettet. Jeg synes det var unødvendig. Det var ikke der i løpet plasseringen blir avgjort. Jeg hadde en god følelse i dag. Men når man kommer bakfra så må man nesten kjøre til siden, sa han til TV 2.

– Det er sånt som skjer i skirenn, men det ødelegger sjansen min og det ødelegger sjansen hans, mente Holund, som endte på sjetteplass på grunn av fallet.

- Han kjørte rett på ham bakfra, så den fortjener en unnskyldning. Han vinner jo ikke løpet det. Han prøvde å komme forbi, men lå for tett, mente Pål Golberg.

Emil Iversen sier dette om Bolsjunovs adferd i løypen:

– Han er jo en løs kanon i feltet og rant ham rett ned.

Sjur Røthe fikk ikke med seg episoden med Holund og Bolsjunov.

– Jeg forstod det hadde vært litt uenigheter ute der, men jeg prøvde å holde meg vekke fra det. Jeg hadde en god plan på hvordan jeg skulle slå Emil Iversen i spurten, men jeg kom meg ikke forbi, sa Sjur Røthe til NRK.

Ingen Klæbo

Hans Christer Holund, som ble verdensmester på 50 km fristil i Seefeld-VM i 2019, har slitt med en kink i nakken den siste tiden. Han forsikret at han var kvitt problemene før start i Lahti.

Johannes Høsflot Klæbo valgte å ikke dra til Lahti for å hvile seg etter et hardt NM-program sist helg.

– Johannes Høsflot Klæbo velger, etter en lang og god treningsperiode samt tre NM-distanser, å stå over verdenscupen i Lahti. Han vil delta i Falun helgen etter, sa sprinttrener Arild Monsen i en pressemelding da det ble klart at Klæbo dropper verdenscupen.