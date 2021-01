Carlsens sjette strake remis

Nok en gang vrient å finne vinnertrekk for Magnus Carlsen (30).

Magnus Carlsen-Pentala Harikrishna 0,5-0,5



Etter bare 30 spilte trekk og to og en halv time foran brettet ble de to enige om å ta remis.

Carlsen spilte den sjuende runden med hvite brikker mot Pentala Harikrishna.

Sjakkeneren fra Lommedalen åpnet offensivt. Men, slik gjennomgangsmelodien hadde vært tidligere i turneringen, stod motstanderen godt imot.

Etter 20 spilte trekk fikk inderen tvunget frem et dronningbrytte. Carlsen stod igjen uten noen veldig gunstige angrepsmuligheter, ifølge ekspertene. Kort tid senere var håpet om å få noe ut av stillingen borte.

Carlsen står nå med fire av sju mulige poeng i Tata Steel Chess. Han er bak skjema til å stå igjen som vinner av turneringen. Særlig tatt i betraktning at han allerede har møtt flere av de antatt svakeste spillerne.

– Det vi kan håpe på, er at han skal møte Vachier-Lagrave, som ikke har hatt verdens beste start. I tillegg skal han møte Esipenko, påpeker TV 2s sjakkekspert Maud Rødsmoen, før hun advarer:

– Utenom de to, er det bare de beste Magnus har igjen. Det er der han må ta poeng. Det er ingen enkel oppgave, og enda vanskeligere å spille for seier mot disse spillerne.

Ekspertene spår at Carlsen vil trenge 8,5 poeng for å vinne sammenlagt. Jon Ludvig Hammer blinker ut hvitpartiene mot Nils Grandelius og Maxime Vachier-Lagrave som to av dem Carlsen bør vinne.

I tillegg må han vinne ett parti til for å nå 8,5 poeng.

Carlsens program 8. runde: Andrej Esipenko

9. runde: Nils Grandelius

10. runde: Fabiano Caruana

11. runde: Anish Giri

12. runde: Radoslaw Wojtaszek

13. runde: Maxime Vachier-Lagrave *Svarte brikker i fet skrift.

Også Aryan Tari hadde en tung dag. Lier-gutten kom skjevt ut mot Jorden van Foreest, og måtte gi opp etter 32 trekk.

Nils Grandelius, som svært overraskende ledet turneringen, gikk på tap med svarte brikker mot Anish Giri. Fabiano Caruana, Jorden van Foreest og nevnte Giri er nå i ledelsen i turneringen. Trioen har fire og et halvt poeng.

Søndag: Se Esipenko-Carlsen på TV 2 Sport 2 og Sumo søndag fra kl. 13.45.