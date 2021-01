Etter at en mutert variant av korona-viruset begynte å spre seg i Nordre Follo kommune, er det nå innført svært strenge tiltak i til sammen ti kommuner, inkludert Oslo.

Dette rammer også bilbransjen hardt.

Alle salgsavdelinger hos bilforhandlerne i disse kommunene fikk pålegg om å stenge klokken 12 lørdag.

- Dette inkluderer nybil- og bruktbilsalg, dekkutsalg, deler og alt annet som har med butikkvirksomhet å gjøre, sier Stig Morten Nilsen, administrerenede direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF), til nettstedet BilNytt.no.

Kan holde åpent

På nåværende tidspunkt mener imidlertid NBF at dette ikke betyr at også verkstedene må stenge. Dermed at godkjente verksteder og virksomheter som tilbyr tjenester rundt bil kan holde åpent, forutsatt at man følger strenge smitteverntiltak.

– Vi skal nå i videre møter for å få bekreftet at det er dette som gjelder, sier Nilsen, til BilNytt.no.

Norges Bilbransjeforbund mener bilverkstedene kan holde åpent i kommunene som nå er berørt av nye korona-tilbake. Men alle salgsavdelinger stenges.

Endre seg hurtig

Hvis du allerede har levert bilen din til service eller reparasjon, bør du kontakte verkstedet for å få vite hva som nå skjer videre med denne. Det samme gjelder hvis du har avtalt time på verksted kommende uke.

Slik situasjonen er nå, kan mye endre seg hurtig. I første omgang er disse kommunene berørt: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Det er heller ikke utelukket at tilliggende kommuner kan innføre lignende tiltak om kort tid.

