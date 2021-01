Raymond Johansen: – En dramatisk utvikling

Lørdag ettermiddag møtte Oslos byrådsleder Raymond Johansen pressen etter at regjeringen innførte strenge koronatiltak i ti kommuner.

– Faren for at muterte virusvarianter skulle komme til Norge, har vi advart mot lenge. Vi har allerede hatt flere tilfeller i Oslo av det muterte viruset, men forskjellen nå er at man ikke kan spore hvor smitten kommer fra, sier Johansen, og fortsetter:

– Det betyr at vi for første gang har spredning i Norge av det muterte og svært smittsomme viruset. Det er dette som kalles villsmitte. Det er en dramatisk utvikling, som endrer veldig mye.

Han trekker fram Irland, hvor den nye varianten førte til en smitteeksplosjon i løpet av få uker.

– Hvis det samme skjer her, kan kapasiteten i helsevesenet bli sprengt. Det må vi for all del unngå, advarer Johansen.

Se alle tiltakene: Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Regler: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Serveringssteder, men det er tillatt med take away Treningssentre Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser Biblioteker Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter Museer Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.



Krever vaksineendring

Lørdag morgen var det registrert 81 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet.

– Den sosiale nedstengingen og tiltakene våre virker, og vi er på god vei mot å slå den siste smitteøkningen ned. Likevel innføres det de strengeste reglene i Oslo siden 12. mars. På noen områder er reglene de strengeste noensinne. Vi må gjøre alt vi kan for å stanse det muterte viruset, sier Johansen.

Byrådslederen støtter regjeringens siste tiltak, og håper regjeringen i tillegg vil ta ytterligere grep for å hjelpe Oslo-regionen.

– At dette utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksiner bør være en selvfølge. Det er viktig at områder som er hardt rammet prioriteres når vaksiner skal distribueres, sier Johansen.

– Må stanse importsmitten

Johansen er tydelig på at det er nødvendig å vite om alle tilfeller av den britiske virusvarianten.

– Oslo har sendt inn mange prøver som vi må få svar på. De må analyseres så raskt som mulig. Vi må være forberedt på at det muterte viruset uten kjent smittevei allerede befinner seg i Oslo, sier Johansen.

Han understreker at det muterte viruset ikke har oppstått i Nordre Follo.

– Det er importert. Nå innfører vi igjen svært strenge tiltak for en befolkning som har levd med sosial nedstenging i snart tre måneder, med enorme konsekvenser for folks liv. Da må vi gjøre alt vi kan for å stoppe importsmitten.

Johansen mener det er umulig å fortsatt forsvare unntak og særordninger for innreise.

Byrådslederen har forståelse for alle som er forbanna eller lei seg over at man igjen må innføre strengere tiltak i hovedstaden.

– Forhåpentligvis klarer vi å slå dette raskt ned. Forhåpentligvis kan vi snart igjen forberede en forsiktig gjenåpning. Utviklingen i smittetall gir håp om det. Vi har klart dette før, og vi skal klare det igjen, sier Johansen.