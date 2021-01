Her har Martin akkurat fått vite at kona døde av covid-19

– Kona mi måtte gi tapt, sier Martin Freeborn.

Han møter TV-teamet under en halv time etter å ha mistet sin ektefelle.

– Det gjør meg så sint. Ingen vil gå gjennom dette. Dette unner jeg ikke min verste fiende. Ikke end opp som oss, vær så snill, sier han gråtkvalt.

Storbritannia er inne i sin tredje og hittil alvorligste smittebølge, med stadig nye rekorder i daglige dødsfall.

Folk står i kø i London for koronavaksine. Foto: John Sibley/Reuters/NTB

Kapasiteten sprengt

Sykehusene er under et voldsomt press, og kapasiteten er sprengt. Helsevesenet er i ferd med å nå bristepunktet.

Selv om smittetallene er i ferd med å synke noe, fylles sykehusene opp. Over 38.000 personer er innlagt med covid-19 i Storbritannia.

På Royal London Hospital er man i ferd med å gå tom for sengeplasser.

– Nå får vi problemer, vi er tom for senger, sier Nick Bunker.

Det er særlig den muterte varianten av viruset som skaper problemer. Den kan være så mye som 30 prosent farligere enn den opprinnelige koronavarianten.

Enkelte beviser kan tyde på at den britiske virusmutasjonen er mer dødelig, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson fredag.

– Det er indikasjoner på at at den nye virusvarianten kan se ut til å være mer dødelig, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street.

Boris Johnson under fredagens pressekonferanse. Foto: Leon Neal/AFP/NTB

Langt mer smittsom

Fra før har britiske eksperter advart om at mutasjonen som ble påvist i England i desember, kan være langt mer smittsom enn andre koronavarianter.

Ifølge London School of Hygiene and Tropical medicine er virusmutasjonen som har kommet til Norge 50-74 prosent mer smittsomt.

Fredag ble det avdekket 17 nye positive tilfeller med den fryktede britiske virusmutasjonen i Norge. Fem av disse har tilknytning til sykehjemmet i Nordre Follo.

– Mutanten har betydelig større spredningsevne enn de øvrige variantene som dominerer i Norge, og Folkehelseinstituttet vurderer at sannsynligheten for videre spredning er stor, opplyser Helsedirektoratet.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, innføres svært strenge tiltak i ti kommuner. Det innebærer at over 937.000 mennesker rammes.

Alle butikker, med unntak av matbutikker, apotek og bensinstasjoner, stenges fra klokken 12 lørdag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Vinmonopolets utsalgssteder åpner ikke lørdag, bekrefter kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen til TV 2.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa fredag at norske helsemyndigheter er kjent med mistanken om at den britiske virusvarianten er ekstra dødelig.

Skutt i været i Danmark

I Danmark har det britiske mutantutbruddet skutt i været, skriver Washington Post.

9. januar anbefalte danske folkehelsemyndigheter å gå over til risikonivå 5, samt innføre strenge tiltak.

Selv om det er innført nedstengning, har det vært en ukentlig vekstrate på 72 prosent for den britiske virusmutasjonen, skriver Statens Serum Institut i Danmark i et notat.