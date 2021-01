Dette betyr tiltakene for skoler og barnehager

Lørdag innførte regjeringen kraftige tiltak mot koronaviruset i ti kommuner. Målet er å stanse utbruddet av den engelske virusvarianten.

Tiltakene gjelder i kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås, og varer til og med 31. januar.

Se alle tiltakene: Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Regler: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Serveringssteder, men det er tillatt med take away Treningssentre Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser Biblioteker Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter Museer Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.



– Høy risiko for spredning

For barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler gjelder følgende tiltak:

Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.



Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Voksenopplæringen følger reglene for videregående opplæring.

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stengte videregående skoler

Melby har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå.

«Det har vært økende smittetall i regionen den siste tiden, også i barnehage og skole. Det er derfor nødvendig å sette inn en rekke strenge tiltak, slik at smitten ikke sprer seg», skriver Kunnskapsdepartementet lørdag.

Mens barnehager og grunnskoler skal drives på rødt nivå, skal videregående skoler altså stenges neste uke og kun ha heldigital undervisning. Hovedgrunnen til dette er smittefaren som oppstår ved mobilitet.

– Elever i videregående skole har ofte lenger reisevei til skolen enn barn i grunnskolen, og elevene kan komme fra mange ulike steder. Grunnskoler som må holde stengt for å forberede rødt nivå skal også ha et tilbud om digital undervisning, sier Melby.

Rødt nivå ikke det samme som stenging

I barnehager og skoler som er på rødt nivå skal barn og elever deles inn i mindre grupper og kohorter. For å få til dette, kan det være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO, sier Melby.

Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre.

– Rødt nivå er ikke det samme som å stenge skoler og barnehager. Barnehagebarn og elever på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen hver dag, også når det drives på rødt nivå, sier Melby, og fortsetter:

– På ungdomsskolen og videregående kan det være nødvendig at elever veksler mellom hjemmeopplæring og fysisk tilstedeværelse på skolen.

– Ikke med lett hjerte

All undervisning og alle arrangementer som var planlagt ved fagskoler, høyskoler og universiteter neste uke skal enten utsettes eller gjennomføres digitalt.

Lokalene stenges for alle studenter, og ansatte må følge de samme reglene som i arbeidslivet for øvrig. I de ti kommunene er det nå innført påbud om hjemmekontor for alle som kan.

– Det er ikke med lett hjerte vi stenger campus neste uke for studenter i disse kommunene. Jeg håper virkelig det blir med disse fem hverdagene, og at situasjonen etter hvert tillater oss å gå tilbake til noe mer fysisk tilstedeværelse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studenter har allerede hatt mye digital undervisning det siste året.

– Uavhengig av om undervisning er digital eller fysisk, forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene sine. Det har vært et år preget av avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Jeg vet det er tøffe tak for mange, men jeg håper vi klarer å ta ekstra godt vare på hverandre en liten stund til og holder ut, sier Asheim.



Selv om skoler og barnehager drives på rødt nivå eller må stenge helt i perioder, slår Kunnskapsdepartementet fast at det fortsatt skal gis et daglig, fysisk tilbud til barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt.



«Også barn opp til 12 år med foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og andre kritiske samfunnsfunksjoner, skal få et daglig tilbud dersom skole, SFO og barnehager har reduserte åpningstider eller må stenge i perioder», skriver departementet.