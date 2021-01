Johaug helt suveren i comebacket – trippel norsk i Lahti

Therese Johaug knuste all motstand da de norske jentene var tilbake i verdenscupen.

Artikkelen oppdateres!

Etter å ha stått over verdenscupen og Tour de Ski de siste månedene, var Therese Johaug og de norske langrennsprofilene lørdag tilbake i verdenscupsirkuset.

Og Therese Johaug var helt suveren på lørdagerns 15 kilometer fellesstart med skibytter i Lahti.

Hun dro tidlig fra feltet og ledet fra start til mål, som hun har gjort så mange ganger før. Johaug tok seieren i suveren stil.

– Dette bekrefter at de rennene hjemme i Norge var veldig, veldig bra, og at jeg er der jeg skal være før VM, sa Johaug til TV 2 etter rennet.

– Jeg var aldri usikker, for jeg har gått såpass mye skirenn i mitt liv at jeg kjenner når det flyter og ikke flyter. De rennene hjemme i Norge var veldig bra, og jeg har tenkt at de var verdenscuprennstandard. Det fikk jeg bekreftet i dag, sa hun videre.

– Helt fett og artig

Helene Marie Fossesholm kjempet mot Jessica Diggins, Ebba Andersson og Heidi Weng om andreplassen.

Helene Marie Fossesholm knuste konkurrentene på spurten, og tok andreplassen. Heidi Weng sørget for en fullkommen norsk dag da hun tok tredjeplassen og sikret trippel norsk. Ebba Andersson måtte ta til takke med fjerdeplassen og Diggins femteplasssen.

– Det var så gøy å være tilbake, det er to måneder siden Kuusamo. Det var godt å se alle i langrennsfamilien igjen, sa Johaug til FIS-TV etter seieren.

– Formen har vært god de siste ukene og i dag følte jeg meg virkelig sterk. Det føles godt å stå øverst på podiet. Vi tok andreplassen og tredjeplassen, med Helene som er junior, og også Heidi er tilbake. Det var gøy å se dem også, sa suverene Johaug.

Helene Marie Fossesholm fikk med sin andreplass sitt definitive gjennombrudd i verdenscupen.

– Det var fett og artig. Jeg gikk et bra taktisk løp og la meg litt bak i klassisk, og hadde ikke noe behov for å dra. Det er 15 kilometer, og tenkte at jeg ikke skulle sprekke og spare energi til skøytingen, oppsummerte Fosseholm til TV 2 etter andreplassen.

– Dette var større enn andreplassen i Ruka, slo hun fast.

Heidi Weng var overrasket over at hun tok tredjeplassen.

– Jeg følte meg skikkelig frisk, men jeg var sikker på at jeg skille bli tatt. Jeg hadde ikke trodd dette på forhånd selv. Det er lenge siden jeg har startet litt bak i feltet. Det var mange om beinet, men jeg håper det blir bedre og bedre fremover, sa Weng.



– Hva tror du konkurrentene tenker om at Norge nå er tilbake?

– De sier det er gøy å se oss, men jeg vet ikke helt jeg, smilte Weng til TV 2.

– Tøft å ha dem tilbake

Sveriges Ebba Andersson innrømmer det var tøft å de norske tilbake i verdenscupen.

– Det var like tøft som jeg hadde forventet meg, men kult at de er tilbake. Jeg våget å gi det sjansen, men det ble en anelse for tøft for meg i dag, sa hun til TV 2.

– Hva tenkte du da Johaug dro i fra tidlig?

– Til slutt innser man jo at det ikke gikk lenger. Jeg forsøkte å holde ryggen, men til slutt kom det til en grense at jeg ikke klarte det lenger, mente svensken.

Aldri spennende

Johaug slo Helene Marie Fossesholm med 28,1 sekunder. Hun vant begge distanserennene under verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november. Siden sto norsk langrenn over to verdenscuphelger (Davos og Dresden) før jul, og på nyåret gikk hele Tour de Ski uten norske løpere. Koronasituasjonen i Europa lå bak avgjørelsen.

Johaug står med 77. individuelle verdenscupseirer.

Inn til skibyttet ledet Johaug med 13,3 sekunder på russiske Natalja Neprjajeva, mens Fossesholm var nærmeste norske på 5.-plass. Hun var da bak med 23,4 sekunder.

Johaug hadde full kontroll og fikk større luke på skøytedelen.

Et massefall ga tidlig drama i lørdagens renn. Flere ble felt da en løper havnet på innerski og falt. Ingen av de norske var involvert.

Søndag står stafett på programmet. Mot slutten av neste uke hopper verdenscupen over til svenske Falun.