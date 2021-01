Erna Solberg til Oslo-folk: – Ikke dra på hytta

Statsminister Erna Solberg møtte pressen lørdag formiddag etter at regjeringen innførte strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet.

– Det er en alvorlig situasjon, for Norge har klart å holde god kontroll på smittespredningen. Nå har vi fått et mye mer smittespredende virus til Norge, som vi ikke vet om også er farligere, sier Solberg.

Regjeringen innfører tiltak i kommuner med mye kontakt med Nordre Follo. Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Se alle tiltakene: Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene. Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar: Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler: Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Anbefalinger: Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntak fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde èn meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten. Regler: Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.

Skjenkestopp.

Stans i breddeidrett for barn og voksne.

Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: Serveringssteder, men det er tillatt med take away Treningssentre Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser Biblioteker Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter Museer Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.



Hytteforbud for ti kommuner

Tiltakene gjelder fra lørdag 23. januar klokken 12, til og med 31. januar.

Solberg sier målet med de strenge tiltakene er å slå tilbake viruset, slik at vi kan vaksinere folk og ha kontroll på utviklingen framover.

– Vi ser fra andre land at muterte virus skaper voldsom økning i smitten. Det er veldig inngripende tiltak som må til, sier Solberg.

Hytte-Norge ble snudd på hodet da pandemien stengte landet ned i mars 2020. Fra 19. mars ble det straffbart å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i, før hytteforbudet senere ble opphevet.

Under møtet med pressen lørdag fikk statsministeren blant annet spørsmål om det er greit for innbyggere i de ti kommunene å reise på hyttetur til en annen kommune.

– Nei, det er en unødvendig reise. Det er ikke greit å reise fra kommunen til hytta nå, sier Solberg.

Viktig å følge tiltakene

Mange vil kanskje synes det er tungt at det innføres nye strenge tiltak. Solberg oppfordrer til å følge reglene som nå har kommet.

– For deres egen og deres families helse er det viktig at vi er solidariske og stiller opp på dette. Dette er et virus som kan gjøre mange flere syke. Vi vet at belastningen på helsevesenet kan bli mye høyere. Derfor er dette viktig for å slå tilbake viruset. I begynnelsen er det én uke, så må vi se, sier Solberg.

– Kan det bli tiltak i flere kommuner?

– Det er en vurdering Helsedirektoratet og FHI gjør med kommunene som ligger rundt. De må vurdere hvilke tiltak som trengs i de områdene, og de må også vurdere om det skal komme nasjonale tiltak, sier Solberg, og fortsetter:

– Folk i sonen rundt de ti kommunene må regne med at de får noe strengere tiltak, enten gjennom lokale eller nasjonale reguleringer. Vi må forhindre bevegelse over kommunegrensene, sier Solberg.