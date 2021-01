Fotballryktene: – Solskjær og Klopp kjemper om Bayern-talent

Manchester United og Liverpool kjemper om underskriften til Bayern München-talent. Sjekk lørdagens fotballrykter her!

Mye handler om Liverpools og Manchester Uniteds spillerjakt på lørdagens ryktebørs i engelske tabloider.

Liverpool og Manchester United er begge interessert i å sikre seg Bayern Münchens midtbanetalent Jamal Musiala. 17-åringens forhandlinger med Bayern München om en ny kontrakt har stoppet opp, melder Express.

West Hams 22 år gamle midtbaneprofil Declan Rice kan bli solgt om et bud på 550 millioner kroner dukker opp. Både Chelsea, Liverpool, Manchester City og Manchester United er interessert i å sikre seg den engelske landslagsspillerens signatur, ifølge flere medier, deriblant 90 Min.

Liverpool vil prioritere å tilby stjernestopperen Virgil van Dijk en ny kontrakt fremfor stjernespissen Mohamed Salah, hevder Eurosport.

Manchester Uniteds franske og omstridte stjerne Paul Pogba vil bli værende i klubben frem til sommeren, og ta en ny vurdering med tanke på om han vil forlate klubben eller ikke ved sesongslutt, slår The Daily Mail fast.

Samtidig har Manchester Uniteds unge midtbanespiller Facundo Pellistri forlate klubben på lån. Det sier 19-åringens agent til lokalavisen Manchester Evening News.

Arsenal er ikke bare på jakt etter Martin Ødegaard. London-klubben vil forsøke å kjøpe Southamptons 31 år gamle venstreback Ryan Bertrand, hevder Evening Standard.

Den franske stjernestopperen Raphael Varane har gitt beskjed om at han ønsker å forlate Real Madrid. PSG er blant klubbene som vil hente 27-åringen, ifølge spanske Sport.

Tottenhams profilerte manager José Mourinho avviser at klubben er i ferd med å kjøpe Southamptons angriper Danny Ings (28). Det skriver The Express.

Leicester Citys manager Brendan Rodgers ønsker å sikre seg Celtic-spissen Osdonne Edouard (23), ifølge Talksport.

Crystal Palace ønsker å selge den belgiske angriperen Christian Benteke. West Brom har gjort det klart at de er interessert i å kjøpe 30-åringen. Det påstår The Daily Mail.

Newcastles manager Steve Bruce bekrefter at klubben vil hente Bournemouths assistenttrener Graeme Jones til St. James Park for å styrke sitt trenerteam, melder The Sun.

West Ham ønsker nå å tilby manager David Moyes en langtidskontrakt. Det melder The Guardian.

Spanske Sevilla vil signere Atalantas midtbanespiller Alejandro Gomez på lån, skriver Tuttomercatoweb.