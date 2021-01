Renault har hatt stor suksess med elbilen Zoe i det norske markedet. Den er nå i sin andre generasjon, i fjor ble dette solgt 2.346 nye Zoe her til lands.

Det totale Renault-salget i Norge endte forresten på 2.702 biler i 2020, det sier veldig mye om hvor viktig Zoe er for merket.

Et begrenset modellutvalg spiller inn her, men nå skjer det mye interessant hos Renault. Den kompakte crossoveren Captur har blant annet kommet som ladbar hybrid og er en bil vi har latt oss imponere av.

Gunstige priser

Nå er det også klart for ladbar stasjonsvogn som virkelig blir en sparebøsse.

Megane Sport Tourer lanseres nemlig nå som ladbar hybrid. Og den har fått en prislapp som bør gi potensiale for godt salg.

Bilen starter nemlig på gunstige 350.000 kroner. Da snakker vi utstyrsnivå Zen. Intens koster 360.000 kroner, mens toppmodellen RS Line har startpris på 380.000 kroner.

Ikke tør vi rygge, ikke får vi snudd. Hva gjør vi da?

Med bagasjerom på 447 liter bør Megane stasjonsvogn kunne duge som familiebil for mange.

Inntil 65 kilometer på strøm

For de pengene får du en kompakt, men relativt rommelig stasjonsvogn med bagasjerom på 447 liter (1.408 liter når du feller ned baksetet). Den kan trekke tilhenger på 750 kilo.

Batteripakken er på 9,8 kWt, dette gir 50 kilometer rekkevidde på strøm ved blandet kjøring. Ved bykjøring er det offisielle WLTP-tallet 65 kilometer. Bensinforbruket er for øvrig oppgitt til 0,13 liter/mil.

Som vanlig er det et tall du bør ta med en solid klype salt. Dette betinger mye småkjøring og at du lader ofte.

Denne Renaulten skilte seg virkelig fra konkurrentene

Slik ser det ut innvendig, Renault har løftet interiørkvaliteten sin betydelig de siste årene.

Velutstyrt til under 400.000,-

1,6-liters bensinmotoren yter 160 hestekrefter og jobber sammen med to elektriske motorer. Uansett batteriladingsstatus, har bilen fordelene av hybrid-systemet, den starter alltid på strøm for raskere respons og for å holde drivstofforbruket nede. Batteripakken fullades for øvrig på rundt tre timer.

Den ladbare versjonen har også fått endel nye designdetaljer, både utenpå og inni. Bilen har såkalt Smart cockpit med 10,2`digitalt førerdisplay og multimediasystem med 9,3` touchskjerm.

I tillegg til gunstig startpris, har Renault også hyggelige priser på ekstrautstyr. Det betyr at du her kan få en svært velutstyrt bil til under 400.000 kroner.

Klikk her for å lese testen vår av ladbar Renault Captur

Batteripakken er på 9,8 kWt, den kan fullades på rundt tre timer.

Video: Dette blir en spennende nyhet fra Renault