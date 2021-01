Vurderer endring i vaksineprogrammet

Lørdag morgen holdt helsetoppene en digital pressekonferanse om håndteringen av utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo.

TV 2 spurte FHI-direktør Camilla Stoltenberg om det vurderes endringer i vaksineprogrammet som følge av utbruddet, noe Stoltenberg bekrefter.

– Fredag vurderte vi om det kan være hensiktsmessig å gjøre det som kalles ringvaksinering. Det vil være effektivt hvis utbruddet er helt klart avgrenset, og kan stanses innenfor et lite geografisk sted eller institusjon, sier Stoltenberg.

Hun forklarer at ringvaksinering er at man vaksinerer alle som har vært i kontakt med de som er smittet. FHIs vurdering er imidlertid at denne metoden ikke er hensiktsmessig.

– For det første er det klare indikasjoner på at dette utbruddet har spredt seg til flere steder. For det andre tar det veldig lang tid før personer vil være fullvaksinert og dette vil få en effekt, sier Stoltenberg.

Lørdag skal FHI ha et møte for å vurdere om man skal prioritere noen områder foran andre når vaksiner skal deles ut.

– Vi skal vurdere regional skjevfordeling av vaksinen. Der vil det komme en konklusjon i løpet av lørdagen, sier Stoltenberg.