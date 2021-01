Sheffield United-sjefen om Berge: – Vi håper han blir

Se Manchester United - Sheffield United på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 21.15.

Tre til fire måneder på sidelinjen var beskjeden Sander Berge fikk etter skaden han pådro seg mot Manchester United 17. desember. Asker-gutten rev av en scene fra beinet i tåen og måtte under kniven.

– Det er veldig utfordrende for ham. Ikke bare det å ta steget ut som ung spiller, men også med tanke på at pandemien brøt ut like etter han kom. Men han har personligheten til å håndtere det og han har gode folk rundt seg i spillerne og støtteapparatet som vil hjelpe han som best de kan, sier manager Chris Wilder til TV 2.

Men stadig er det lenge til man kan forvente å se Berge tilbake på fotballbanen.

– Jeg har akkurat sett ham og han har et stort arr nedover foten. Vi ble forespeilet 12-16 uker, og han er ikke i nærheten av å komme tilbake enda. Men han smiler, noe som er fantastisk, sier Wilder.

Før skaden var Berge av mange omtalt som Sheffield Uniteds viktigste spiller, og Wilder innrømmer at det er tøft uten den verdsatte midtbane-eleganten.

– Han er en enorm spiller og et stort savn. Han har utvilsomt vært vår beste spiller etter lockdown og han begynte å finne seg til rette i Premier League. Han jobber hardt og vi gleder oss til å få han tilbake så fort vi kan, sier Wilder.

Uten Berge 22-åringen på banen har «The Blades» kun maktet å ta fire av 18 mulige poeng. Sisteplass i Premier League og kun fem poeng etter halvspilt sesong er fasit for Sheffield United. Sjefen sjøl virker nå å være bekymret for hva et potensielt nedrykk har å si for nordmannens framtid i klubben.

– Han er en positiv gutt med en fantastisk innstilling, og vi er virkelig glade i ham. Uansett hva som skjer, håper vi at han blir her, avslutter Wilder kryptisk.