Blonz med trussel til fransk stjerne før skjebnekampen

Selv om Norge vinner over Island søndag, må håndballgutta bite negler senere på kvelden under Portugal-Frankrike. For de må ha hjelp.

Frankrike må ta poeng mot Portugal. En annen mulighet er at Portugal vinne med sju mål eller mer. Det er de brutale fakta som avgjør Norges VM-skjebne.

Frankrike- og Elverum-spiller Luc Abalo kommer ikke til å tenke på at han kan stoppe lagkamerat Alexander Blonz og Norges VM-reise.

– Det er ikke bra for noe lag å tenke for mye på resultatet. Vi må spille vårt spill og så får vi se hva som skjer. Vi kan ikke ha fokus på hva resultatet gjør. Det viktigste er at vi spiller bra og vinner, sier Abalo til TV 2.

Blonz på sin side har en klar beskjed til Abalo.

– Jeg kommer ikke til å se så mye på Luc på trening om de taper den kampen, for å si det sånn. Da blir det ikke med snakking på trening fremover, sier Blonz spøkefullt til TV 2.

At det kan komme litt sinte meldinger fra lagkamerater i Elverum bekymrer ikke Abalo seg for.

– Nei, det tenker jeg ikke på, sier han og ler.

– Jeg kommer til å spille for å vinne, understreker han.

Mahé lover å hjelpe Norge

Frankrikes Kentin Mahé har følgende betryggende beskjed til Norge:

– Norges skjebne avgjøres av vårt resultat, og jeg kan love dere at vi ikke kommer til å gi bort denne kampen. For hvis vi begynner å beregne og tenke på hva som skjer om vi taper med så og så mye når vi starter kampen, da er det allerede for sent. Vi må bare fokusere på å vinne, så enkelt er det, sier Mahé til TV 2.

Å spille på resultat for å unngå Spania i kvartfinalen hevder Mahé de ikke har planer om.

– Vi har ikke preferanser på motstander i kvartfinalen. Det er aldri bra å si at man vil spille mot det og det laget. Å vinne alle kamper er det beste man kan gjøre, og det er det vi går for, understreker den franske landslagsspilleren.

Mahé er lagkamerat med Kent Robin Tønnesen i Telekom Vezprem.

– Kent og jeg har kontakt, selvfølgelig. For hans del håper jeg at vi vinner og at Norge tar seg til kvartfinalen, absolutt, sier Mahé.

Portugal tror på seier

I Portugal-leiren er det naturligvis ingen planer om å tape i søndagens kamp.

– Vi tenker kun på å vinne. Nå har vi noen timer til å slappe av og forberede oss til kampen. Vi har det beste fokuset inn mot den kampen og vi har høye forventninger, sier Portugal-spiller António Areia til TV 2.

– Vårt mål er å vinne. Om det gjør at Norge ryker ut, Sveits ryker ut eller Frankrike, det tenker vi ikke på. Vi tenker på hva som er vårt mål og hva vi skal jobbe for, legger han til.