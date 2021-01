Her står ambulanser i kø for å levere koronapasienter

Samtidig som det muterte koronaviruset blir påvist i stadig flere land, kjemper et allerede kriserammet Europa mot pandemien.

Flere europeiske land er svært hardt rammet av koronaviruset. I Portugal er smittetrykket nå det høyeste i hele verden.

Fredag ble det registrert 234 nye koronadødsfall i landet. Det er nok en rekord. Også tallet på sykehusinnleggelser og koronapasienter på intensivavdelinger, har nådd nye høyder.

Bilder fra hovedstaden Lisboa viser ambulanser som står i kø for å levere koronapasienter på sykehus.

HARDT RAMMET: Ambulanser med koronapasienter står i kø utenfor Santa Maria sykehuset i Lisboa fredag. Foto: Armando Franca/AP Photo

Både covid-19-avdelingene og intensivavdelingene har nå brukt opp i snitt 90 prosent av kapasiteten, og det offentlige helsevesenet i landet er under massivt press.

Portugal har de siste 14 dagene registrert 1349 smittede og 21 døde per 100.000 innbyggere. Til sammenlikning er de samme tallene i Norge henholdsvis 121 og 1,4.

Utreiseforbud

Belgia ligger i verdenstoppen målt i koronadødsfall per innbyggere og frykter nå den nye britiske virusmutasjonen.

Fra og med onsdag innføres det derfor utreiseforbud, og fra før er det innført strenge regler for alle som ankommer landet.

Belgisk politi skal ifølge medier i landet vokte grensene og sørge for at det bare er personer med gyldig grunn som reiser ut.

– Når folk reiser, så reiser viruset sammen med dem, sa statsminister Alexander De Croo da han kunngjorde forbudet fredag.

STRENGE TILTAK: En reisende med munnbind er fotografert på flyplassen i Brussel fredag. Foto: Francisco Seco/AP Photo

Storbritannia

Fredag opplyste Storbritannias statsminister Boris Johnson at det muterte koronaviruset ser ut til å kunne vær mer dødelig enn det første viruset.

Fra før har britiske eksperter advart om at mutasjonen, som ble påvist i England i desember, kan være langt mer smittsom enn andre koronavarianter.

– Det ser nå også ut til at det er noen beviser for at den nye varianten kan være forbundet med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

INFORMERER: Storbritannias statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse fredag. Foto: Leon Neal/Reuters

Regjeringens øverste vitenskapelige rådgiver, Patrick Vallance, bekrefter at statistikken antyder høyere dødelighet, men understreker at datagrunnlaget foreløpig er tynt.

Han sier at blant 1.000 60-åringer med den gamle koronavarianten, ventes 10 å dø. Det tallet stiger til 13–14 med den nye varianten, ifølge Vallance.

Tredje smittebølge

De siste to ukene er det registrert 982 smittede og 24 døde per 100.000 innbyggere.

Storbritannia er inne i sin tredje og hittil alvorligste smittebølge, med stadig nye rekorder i daglige dødsfall.

Fredag ble det rapportert 1.400 nye koronadødsfall i Storbritannia, og det totale dødstallet nærmer seg 96.000.

Over 38.500 personer er innlagt på sykehus med covid-19 – 78 prosent flere enn under den første smittetoppen i fjor.

HØYE SMITTETALL: Storbritannia er inne i sin tredje smittebølge. Foto: Reuters/AFP/AP

Én av 55 personer i England har hatt viruset, og for London er tallet én av 35. Selv om smittekurven nå ser ut til å flate ut, er sykehusene i fare for å bli overveldet av koronapasienter.

Samtidig jobber myndighetene på spreng med å vaksinere så mange sårbare mennesker som mulig. Hittil har 5,3 millioner fått første vaksinedose, opplyser Johnson.

Vallance tilføyer at det er stadig flere beviser for at vaksinene fra både AstraZeneca/Oxford og Biontech/Pfizer er effektiv mot den nye mutasjonen.

MASSEVAKSINERING: Briter blir vaksinert i Salisbury katedralen. Foto: Frank Augstein/AP Photo

Passert 50.000

I Tyskland ble en trist milepæl passert fredag. Over 50.000 koronadødsfall er nå registrert i landet siden begynnelsen av pandemien.

Tyske helsemyndigheter opplyste fredag at de har registrerte 859 nye koronarelaterte dødsfall i løpet av 24 timer. Det totale dødstallet i landet har dermed økt til 50.642.

Statsminister Angela Merkel og tyske delstatsmyndigheter ble tirsdag enige om å forlenge landets koronanedstenging i ytterligere to uker, til 14. februar. Landet har stengt skoler, ikke-vesentlige butikker, barer, restauranter og kulturinstitusjoner. I tillegg er det forbud mot å møte mer enn én person fra en annen husstand.

KORONADØDSFALL: Kister markert med "smittefare" og "korona" er plassert i et krematorium i Meissen i Tyskland. Bildet er tatt 13. januar. Foto: Jens Schlueter/AFP

Det er påvist 17.862 nye smittede i Tyskland det siste døgnet. Siden begynnelsen av pandemien er det registrert over 2 millioner smittetilfeller i landet.

14. januar registrerte Tyskland 1244 dødsfall, og dette er det høyeste dødstallet i løpet av et døgn så langt i pandemien.