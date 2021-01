Mann funnet død under redningsaksjon

En 48 år gammel mann er funnet død under en redningsaksjon i Lofoten fredag kveld.

Politiet opplyser at mannen døde som følge av skader etter fall.

Den omkomne mannen er fraktet til Gravdal sykehus. De pårørende er varslet.

Det ble fredag kveld satt i gang en redningsaksjon etter at en kvinne som hadde skadet en fot, meldte fra at hun trengte hjelp i et område ved Blålitinden.

Den skadde kvinnen ble fraktet av Røde Kors et stykke ned fjellsiden, før hun ble fraktet videre til Gravdal sykehus.

Den omkomne mannen ble funnet et stykke unna kvinnen, opplyser politiet.