NTB erfarer: Regjeringen stenger kjøpesentre i Oslo-regionen lørdag

Det legges fram flere konkrete tiltak for nabokommunene til Nordre Follo, som grenser til blant annet Oslo, lørdag.

Etter det NTB har grunn til å tro har tiltakene som ble innført i Nordre Follo fredag ligget til grunn for tiltakene nabokommunene får.

Et tiltak fra Nordre Follo som etter det NTB forstår vil gjelde også i resten av Oslo-regionen, er at alle butikker unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner blir stengt.

I Nordre Follo er skoler og barnehager også stengt. Det er imidlertid ikke sikkert det blir tilfellet i nabokommunene.

Fredag kveld skriver også Deichman på sine nettsider at de stenger sine bibliotek i Oslo, på grunn av smittesituasjonen knyttet til Nordre Follo.

Nye tiltak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har varslet at han vil holde en digital pressekonferanse klokken 09 lørdag. Der skal de nye tiltakene legges fram.

Det var etter at det ble påvist flere tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia torsdag kveld, at ekstra tiltak ble innført i Nordre Follo kommune.

Lignende tiltak vil nå altså bli innført også andre steder på grunn av utbruddet.

FHI opplyser også at 19 personer har fått påvist det muterte viruset i Oslo.

Nabokommuner

De nye tiltakene som presenteres lørdag vil gjelde for nabokommunene til Nordre Follo.

– Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo. Det er enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning. Det er ventet at regjeringen behandler forslaget fra Helsedirektoratet og FHI i løpet av kort tid, skrev Helsedirektoratet i en pressemelding ved 19-tiden fredag.

Ifølge ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg, har også myndighetene sett på mulighetene for tiltak i nabokommunene til nabokommunene.

– I møte med Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalter har møtet spilt inn at en ønsker at Regjeringen fastsetter forskrift til nabokommunene til Nordre Follo, og at det også sees på felles tiltak for naboene til nabokommunene. Vi håper på avklaring fra Regjeringen, sier Solberg.

(©NTB / TV 2)