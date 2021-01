Arsenal-ekspert til TV 2: Dette mangler for Ødegaard-bekreftelse

Få, om noen, kjenner Arsenal like godt som The Athletic-journalist David Ornstein. Nå forklarer han hvilke detaljer som trolig gjenstår før Martin Ødegaard blir Arsenal-spiller.

En 22 år gammel drammenser har vært dagens store snakkis i fotball-Europa. Tidlig fredag ble det bekreftet at Martin Ødegaard nærmer seg en låneavtale med Arsenal, men enn så lenge har bekreftelsen uteblitt. The Athletic-journalist og Arsenal-ekspert David Ornstein tror han vet hvorfor.

– Jeg ble fortalt tidligere i dag at 90 prosent av avtalen er unnagjort, men at det fortsatt er detaljer å jobbe med. Arsenal føler at de er på god vei, men avtalen er ikke gjort. Min forståelse er at det nå diskuteres om avtalen skal inneholde en kjøpsopsjon, og det er en stor diskusjon, sier Ornstein til TV 2.

Og akkurat det med opsjon på kjøp skal være en vesentlig del av en potensiell avtale, ifølge Ornstein. Han kan fortelle at Arsenal så smått begynte å vise interesse for Ødegaard i fjor sommer, og at de ønsker å ha langsiktige muligheter med nordmannen.

– Real Madrid vet hvilket talent de har, så det blir en diskusjon om prisen. En annen nøkkelfaktor som jeg, basert på tidligere erfaringer med Real Madrid, tror er en del av samtalen, er om Real Madrid ønsker en tilbakekjøpsklausul. Det hadde de blant annet da Sergio Reguilón gikk til Tottenham i fjor sommer, forklarer han og legger til:

– Disse samtalene har kanskje ikke gått så fort som vi hadde forventet, men Arsenal nærmer seg en avtale. De er optimistiske på Emirates og tror de får avtalen i havn.

Stor forskjell

Ornstein mener Ødegaard vil være en god signering for Arsenal uansett om låneavtalen inneholder en kjøpsopsjon eller ikke, men innrømmer samtidig at forskjellen er stor.

– Om det er bare et seks måneders lån, virker det litt ekstremt å hente en spiller fra Spania til en ny kultur, nye omstendigheter og en ny spillestil. Plutselig er sesongen over, sier The Athletic-journalisten. Han mener innholdet i kontrakten vil gi en pekepinn på hvor god denne avtalen faktisk er.

– Mye avhenger om hvordan avtalen ser ut. Vi kjenner ikke til lånebeløpet eller lønnen, men om det er veldig store summer, og det bare er snakk om seks måneder, er det grunn til å stille spørsmål, sier han og fortsetter:

– Er det er snakk om lave summer, er det kanskje verdt det for seks måneder med tanke på hans talent. Det samme gjelder om de har en kjøpsopsjon. Det er vanskelig å si for øyeblikket. Det vil være rart om det bare er et lån på seks måneder, men det betyr ikke at det ikke kan bli en suksess.

– En veldig stor signering

Med Mesut Özil ute av bildet har Arsenal vært på jakt etter en spiller som kan bekle tierrollen i flere måneder. Ornstein nevner at mer erfarne spillere som Lyons Houssem Aouar, Borussia Dortmund-spiller Julian Brandt og Inters Christian Eriksen har vært diskutert på Emirates, men fokuset skal ha skiftet da Martin Ødegaard ble tilgjengelig.

– Da jeg snakket med folk i klubben fant jeg ut at han er en spiller de setter utrolig høyt. Arsenal ønsker i utgangspunktet en spiller som kan gjøre en forskjell umiddelbart, noe som var årsaken til at de så på mer erfarne spillere, men Ødegaard har ferdigheter både Arsenal og andre klubber i Europa er klare over. Han har ikke bare ferdigheter nå, men også et stort potensial for framtiden. Arsenal har sett på Ødegaard som en spiller de kan bruke i flere år framover, noe som er grunnen til at de muligens ser på en kjøpsopsjon, forklarer Ornstein, og legger til:

– Jeg tror at dersom de klarer å gjennomføre denne overgangen vil de se han som en veldig stor signering, selv om det bare er snakk om et lån.

Forventningspress

Forventningene til Ødegaard er allerede skyhøye i London og Arsenal-supporterne ser allerede fram til å få 22-åringen med på laget. Ornstein advarer derimot om at det kan snu fort.

– Supportere er raske med å hylle nye signeringer, men de er like raske med å kritisere om det går galt. Han vil få litt tid til å tilpasse seg, men om det bare er et seks måneders lån uten opsjon på kjøp er det ikke supporternes feil at de forventer store ting umiddelbart. Om klubben investerer i et korttidslån, må det utgjøre en umiddelbar forskjell, sier Ornstein, som tror en potensiell overgang kan bli et vendepunkt for Ødegaard.

– Det vil være press, men kanskje er dette øyeblikket for Martin Ødegaard. Han er 22 år, han har spilt for en storklubb og vært ute på lån. Nå kan han bevise at han hører hjemme på dette nivået og vise at han hører hjemme på den største scenen. Det har han fortsatt til gode å gjøre, avslutter han.