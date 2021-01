– Det mest grisete jeg har sett på 25 år

Hør den siste episoden av «Kommentatorbua» her

«Uros Zorman: Du er en gris. Du er rett og slett en gris. Det er så usportslig at det er til å grine av».

Ordene tilhører TV 2 Sportens kommentator Harald Bredeli og falt etter at etter at den slovenske playmakeren Uros Zorman hadde sørget for at Slovenia ikke vant for mye over Island og på den måten sendte Norge ut av EM 2012. Samtidig tok Slovenia med seg full pott videre.

Gjenopplev de dramatiske sluttminuttene fra kampen øverst!

Zorman kastet bort ballen med vilje ved to anledninger i de kontroversielle sluttminuttene. Det fikk Bredeli til å tenne på alle pluggene.

Søndag styrer Frankrike og Portugal Norges videre skjebne i håndball-EM. Dersom Frankrike taper med ett eller to mål mot Portugal, vinner de gruppen og sender samtidig Norge hodestups ut av VM.

– Tømte dritten ut på banen

Det scenariet får det til å gå kaldt nedover ryggen på Bredeli. Han har fortsatt ikke glemt Uros Zorman.

– Slovenia ledet med 5-6 mål ganske lenge. Så skjedde det mest grisete jeg har sett på en håndballbane i løpet av mine 25 år. Jeg mener det brakte sporten i vanry og burde vært straffet, sier Bredeli.

– Zorman var en fantastisk håndballspiller og playmaker i det slovenske laget. Så begynte han å prate med islendinger ute på banen for å få dem til å guffe opp litt. Under kampen løp han bort til den islandske benken for å prate med dem for å få dem til å skjønne hva som sto på spill. Da islendingene ikke gjorde jobben sin, tok han ballen i egne hender, fortsetter Bredeli.

MANNEN: Uros Zorman. Foto: Matthias Schrader

Det som skjedde videre merket Bredeli for livet.

– Det kokte overalt. Jeg tror aldri jeg har vært så frustrert og sint noen gang. Den andre gangen må være kampen mot Island hvor jeg skjelte ut de danske dommerne. Topplokket røk av da Bjarte Myrhol ble bortdømt. Men Slovenia er det styggeste jeg har sett. Det er mye dritt i toppidretten. Noe blir sminket, men her tømte de bare dritten ut på banen. De oppførte seg ufyselig og brakte sporten i vanry. Jeg merker blodpumpen går bare jeg prater om det nå, sier Bredeli.

– Hva ville du gjort om du hadde truffet Zorman etter kampen?

– Jeg er ingen fysisk mann. Jeg er kun sterk verbalt. Det hadde ikke skjedd noe fysisk, men jeg hadde overhøvlet ham. Hadde jeg fått ham på nært hold, ville jeg gitt ham en lekse, sier Bredeli.

Episoden sitter så dypt at Bredelis TV 2-kollega Bent Svele den dag i dag nekter å ta i bruk Zormans navn.

– Han kaller ham bare nummer 23, forteller Bredeli.

– Tror ikke de møtes over en vannpipe i Kairo

Nå håper kommentatoren at han ikke får oppleve noe lignende på søndag.

– Uten å bli for konspiratorisk er det selvfølgelig mulig å tenke tanken. Det er ingen av håndballgutta som tror Frankrike vil prøve seg på et resultat som vil sende Norge ut. Jeg tror heller ikke på det selv. Jeg tror egentlig Frankrike har nok å tenke på. Er det slik at Frankrike anser Norge som den tøffeste motstanderen de kan sende ut, eller ser de på Portugal som en vanskelig motstander? Vil de holde på seiersrekken? Jeg vet ikke hvordan Frankrike tenker rundt akkurat det, men jeg tror ikke Frankrike og Portugal møtes over en vannpipe i Kairo og driver avtalt spill, sier Bredeli.

– Jeg tror ikke det finnes en Uros Zorman hos Frankrike eller Portugal, avslutter han.

Status før Frankrike-Portugal gitt at Norge slår Island:

Fransk seier: Norge går videre

Uavgjort: Norge går videre

Portugisisk seier med mindre enn sju mål: Norge ryker ut

Portugisisk seier med mer enn sju mål: Norge går videre