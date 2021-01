– Noen kontaktet Ødegaards pappa. Vi er helt gærne

Da ryktene om en mulig overgang for Martin Ødegaard til Arsenal begynte å florere på internett, gjorde Arsenal-supporterne sitt ytterste for å bidra til at signeringen gikk i boks.

Martin Ødegaard nærmer seg en låneavtale med Arsenal. TV 2s kilder i Spania bekrefter at 22-åringen rykker stadig nærmere en overgang til London-klubben. Det får The Gunners-fansen til å juble.

Robbie Lyle.

– Jeg tror supporterne gleder seg veldig til å få han på laget. Vi husker alle da han dro til Real Madrid som 15-åringen som et av de aller største talentene. Han får ikke spilletid i Real Madrid, men nå kan han gjenopplive karrieren i Arsenal, sier Robbie Lyle til TV 2.

Lyle har fulgt Arsenal i en mannsalder og er godt kjent blant Arsenal-tilhengere verden over gjennom sitt arbeid med supporterkanalen AFTV. Nå avslører han at flere supportere har gjort sitt for å overbevise Ødegaard senior, Hans Erik, om at Arsenal er riktig klubb for sønnen.

– Ryktene sier at de fant nummeret hans i en norsk telefonkatalog. Vi er helt gærne, så det ville ikke overrasket meg. Arsenal-supporterne er veldig ivrige når det kommer til nye signeringer. De skal både ha sendt meldinger og ringt hans far, for å overbevise han om at sønnen bør komme hit. Vi er gærne på den måten, ler Lyle, før han fortsetter:

Hans Erik Ødegaard. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Han vil elske det på Emirates. Han kommer til å bli stor av å spille her. Han kommer til å havne i søkelyset og bli kjent over hele verden, fordi Premier League er den beste ligaen i verden.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med Hans Erik Ødegaard.

Store forventninger

Og det er liten tvil om at Arsenal-supporterne forventer mye av det som kan bli deres nye playmaker.

– Om han kommer han hit skal mer eller mindre ta over for Mesut Özil. Det er et veldig stort steg og jeg tror fansen kommer til å kreve mye. De forventer at han skal gjøre en umiddelbar forskjell og bli en god spiller.

– Hvor tålmodige er Arsenal-fansen?

– Han må nok prestere ganske kjapt, også med tanke på tiden han kommer inn på. Han kommer inn i januar og det er kamper hele tiden. Så han må prestere, men jeg tror ikke supporterne er på han om han har én dårlig kamp. Men, han vil ikke ha mye tid. Han er her på lån og da må man gjøre en forskjell. Man blir hentet for å gjøre en forskjell, så det kommer til å være mye press på han. Forhåpentligvis kan han leve opp til det, sier Lyle, som også tar seg tid til å hylle Ødegaard.

– Det sier noe han, om han velger Arsenal. Å dra tilbake til Real Sociedad ville være det samme som å dra tilbake til komfortsonen. Nå utfordrer han seg selv med noe annet. Han kommer til en klubb som Arsenal og han vil få den samme statusen han hadde da han dro til Real Madrid. Han kommer til å være i søkelyset hver eneste kamp og han møter spillere han aldri har møtt, påpeker Lyle.

– Det må han kvitte seg med

De fleste i England kjenner godt til navnet Martin Ødegaard fra før. Som 15-åring var han på klubbturné rundt om i Europa, og sjekket ut forholdene hos blant annet Arsenal og Liverpool. Nå som Emirates ser ut til å bli hans neste stoppested, kommer derimot Lyle med en klar oppfordring.

– Jeg leste en plass at favorittlaget var Liverpool, det må han kvitte seg med umiddelbart. Men dersom han gjør det bra her tror jeg Arsenal vil beholde han og jeg tror supporterne virkelig ønsker å finne en spiller de kan stille seg bak, sier Lyle, som understreker at det er en storklubb som venter for drammenseren.

– Med Ødegaard vil vi få en spiller som har all verdens av kvaliteter og som er en av de beste unge spillerne, men vi vil også få sulten spiller. Han kommer til å være ivrig etter å vise seg fram, i det som er en massiv klubb. Med all respekt, det er forskjell på Real Sociedad og Arsenal, og det kommer han til å merke, avslutter Lyle.