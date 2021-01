FHI: 19 tilfeller av britisk virusvariant funnet i Oslo

Ifølge Folkehelseinstituttets oppdaterte oversikt fredag er det funnet 19 tilfeller av den britiske koronavirusvarianten i Oslo.

Helsebyrå Robert Steen bekrefter til Avisa Oslo at det muterte viruset er funnet i Oslo.

FHI opplyser på sine nettsider at det er oppdaget 13 tilfeller i Viken fylkeskommune, 10 i Vestland, 9 i Rogaland, 3 i Agder og 1 i Innlandet.

Totalt er det ifølge FHI påvist 55 tilfeller av denne koronavirusvarianten i Norge, noe som betyr at det har vært en økning på 22 tilfeller det siste døgnet.

Fire nye tilfeller

Det pågår et stort smitteutbrudd i nabokommunen Nordre Follo. Sent torsdag kveld ble to tilfeller av det muterte viruset bekreftet.

Under fredagens formannskapsmøte opplyste kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold i Nordre Follo at det er bekreftet fire nye tilfeller av mutantviruset i kommunen. Risikoen for videre spredning er stor, sier kommuneoverlegen.

– Det understreker at det er en spredning og at det er en alvorlig situasjon, sier kommuneoverlegen ifølge Østlandets Blad.

De fire tilfellene dreier seg om prøver som er tatt tilbake i tid, og som er analysert på nytt på bakgrunn av utviklingen i smitteutbruddet.

– Det er prøver som er tatt i løpet av de siste ukene, sier kommuneoverlegen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det kan bli aktuelt med nye tiltak også i Oslo.

Bekrefter tilfeller i Søndre Nordstrand

Mange bosatt i Nordre Follo pendler inn til Oslo hver dag.

– Det kan komme flere tiltak i Oslo. Vi har til nå hatt de strengeste tiltakene i landet, og nå må vi virkelig trå til, sier han.

I bydelen Søndre Nordstrand, som grenser til Nordre Follo, har bydelen drevet smittesporing i det siste, etter smittetilfeller med tilknytning til Nordre Follo.

– Det vi har gjort er at vi har sett på de smittesporingene vi har gjort den siste tiden, for å være sikker på at vi ikke glipper på sammenhenger. Vi sjekker og vurderer også om det eventuelt er behov for supplerende tester av de tilfellene der det er en tilknytning mot Nordre Follo, opplyser pressekontakt Cindy Empaynado i Søndre Nordstrand bydel til TV 2.

Vil ha samme tiltak

Fredag kveld satt representanter fra Nordre Follo og nabokommunene i møte med statsforvalteren og helsemyndighetene. Oslo og kommunene rundt hovedstaden ble fredag kveld enige om behovet for regiontiltak etter utbruddet i Nordre Follo. Regjeringen varsler avgjørelse fredag.

– Det ligger an til en statlig forskrift for Nordre Follo og alle nabokommunene, med bestemmelser om omfattende nedstengninger de nærmeste 10 dagene, sier Ola Nordal, ordfører i Ås kommune til TV 2.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo. Det er enighet i kommunene om behovet for en koordinert samordning.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, sier kommunene som fredag kveld satt i krisemøter om utbruddet i Nordre Follo, vil ha samme tiltak som i nabokommunen.

– Tiltakene som ble diskutert, vurdert og gitt tilslutning til fra kommunene i regionen er tilsvarende de som er innført i Nordre Follo, hvor serveringssteder og butikker er stengt, bortsett fra matbutikker og bensinstasjoner, sier Tollerud til Moss Avis.