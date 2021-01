– Giske er en utmerket kandidat som ordfører i Trondheim

Da AUF i Trondheim tok et kraftig oppgjør med Giske og kretsen rundt ham foran årsmøtet i Trøndelag Ap i fjor, ble det slutten for Giske som lederkandidat i fylket, og som kandidat til Stortinget.

– Vi er ved veis ende nå, erklærte Giske fra talerstolen på årsmøtet til Trøndelag Ap i august.

Han går dermed ut av Stortinget til høsten, samtidig som en av hans nærmeste politiske venner og allierte i Trondheim i mer enn 20 år, Rita Ottervik har varslet sin avgang som ordfører i byen.

Ottervik er inne i sin femte periode som ordfører, og bekrefter igjen for TV 2 at det er henne siste.

Giske har mange venner i Trondheim, spesielt i den eldre garde, som gjerne ser ham som arvtager.

– Ottervik har sagt at hun ikke tar en periode til, og da er Trond Giske en utmerket kandidat som ordfører, sier Ap-veteranen Nils Nesjan i Trondheim til TV 2.

Imponert over Giske

Han peker på at Giske har hatt flere statsrådsverv og mener Giskes personlige egenskaper gjør ham til en god ordførerkandidat.

– Ja, han er veldig flink til å skaffe seg allianser, og det å ha et godt nettverk. Det hadde han da han var minister, og det er en god egenskap han kan bruke som ordfører, sier Nesjan.

Han er ikke i tvil om at Giske kan bli en god ordfører for Trondheim, hvis han skulle ønske det selv.

– Det som imponerer meg er at til tross for det som skjedde med valget i Trøndelag Ap, så har han sagt at han skal sette alle kluter til for at Arbeiderpartiet skal kunne vinne valget til høsten, sier Nesjan.

«Fast inventar» på møter

TV 2 har snakket med en rekke Ap-politikere i Trondheim, som uavhengig av hverandre, og fra ulikt politisk ståsted har tatt opp at Giske kan være aktuell som ordførerkandidat når han går ut av Stortinget.

Giske har som TV 2 tidligere har omtalt vært langt mer synlig og tilstedeværende i Trondheim, og er ifølge partifeller «fast inventar» på styremøter i Trondheim Ap, og deltar på lagledersamlinger.

Både de som ønsker og frykter et sterkere engasjement fra Giske i byen, peker på at Trondheim kan bli Giskes viktigste base for et mulig comeback på toppen i partiet nasjonalt på lengre sikt.

Men det man uansett regner som interessant nå, er spørsmålet om han kan seile opp som ordførerkandidat.

– Ja, Trond har vært mye tilstede i Trondheim det siste året, så det er ikke unaturlig å tro at han kan tenke seg en rolle i byen her i fremtiden. Noen lurer på om han har lyst til å bli ordfører, sier tidligere leder i Trondheim Arbeiderlag, Tine Christin Eikevik.

Ikke aktuelt, ifølge Giske

Giske avviser i en tekstmelding til TV 2 at han sikter mot ordførervervet.

– Nei, det er overhodet ikke aktuelt, skriver han.

Ap-toppen vil ikke si noe om hvordan han ser på at andre anser ham som en mulig kandidat når tiden for et skifte nærmer seg.

Trond Giske under fylkesårsmøte i Trøndelag Ap. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Giske bekreftet ikke at han var kandidat til vervet som fylkesleder i Trøndelag Ap før han tilslutt sa ja til valgkomiteen, men ble likevel regnet som en opplagt kandidat.

Når det gjelder ordførervervet i Trondheim, regner Ottervik med at mange vil «sloss» om å ta over etter henne.

– Det håper og tror jeg. Det er mange dyktige folk, så det er jeg ikke bekymret for, sier Ottervik til TV 2.

Peker på kvinnelige kandidater

Ottervik avviser imidlertid at Giske er hennes kandidat når hun trekker seg som ordfører.

– Kan Giske være en av dem som passer kan passe i den rollen?

– Det tror jeg ikke. Det er svært mange dyktige kvinner i den lokale partiorganisasjonen som har stått på og jobbet med kommunepolitikk i mange år. Jeg tipper vi kan finne mange navn der, som kan være aktuelle når vi kommer til nominasjonen, sier Ottervik.

Hun er inne i sitt 18. år som ordfører, og perioden går ut i 2023.

Gamle venner og allierte

For 20 år siden tok kretsen til Ottervik og Giske over makten i Trondheim Ap, sammen med blant andre Otterviks ektemann og nåværende partisekretær i Trondheim Ap, Tore Nordseth, samt Geir Waage, som er gift med lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet.

Også dagens visepresident i Stortinget Eva Kristin Hansen var med fra starten i kretsen til Giske, Ottervik, Nordseth og Waage.

Waage har vært leder i valgkomiteen i Trondheim Arbeidersamfunn i årevis, og det vakte oppsikt da han plutselig innstilte Eva Kristin Hansen, som bor på Ski og er visepresident på Stortinget, som leder i bydelslaget.

Første visepresident på Stortinget, Eva Kristin Hansen, sa ja til å bli leder i Trondheim Arbeiderparti, og danket ut Giske-kritiker Tina Christin Eikevik.. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hansen er igjen leder i valgkomiteen i Trondheim Ap, der Waages ektefelle Bjørnbet står på valg i år.

Dette har bidratt til spekulasjoner om Giske og hans allierte fra 20 år tilbake i tid vil sikre seg makten i Trondheim i mange nye år framover, inkludert ordførervervet.

Ottervik benekter at hun for sin del står i veien for et generasjonsskifte i Trondheim.

– Jeg har varslet at jeg går av og er inne i min siste periode, og vi har nye som kommer til hvert år - vi har alle generasjoner med oss i partiet, og det er jeg glad for, sier Ottervik.

Mange kameler å svelge

Folk TV 2 møter på gata vil helst unngå spørsmålet om de anser at Giske kan bli ordfører, og de som svarer er kritiske.

– Det er vel en del kameler som skal svelges både her og der før det kan skje, tenker jeg. Folk skal jo få muligheten, men det kan skape ganske mye trøbbel for partiet sånn som det er nå, og det er vanskelig å komme seg ut av det både på kort og lang sikt, sier Per Arne Hervik

– Nei, det tror jeg ikke er en god ide, sier Hannah Grimstad.

– Navnet er nok tatt ganske ned dessverre, så det tror jeg skal bli hardt å kunne bli , sier Tobias Tveter.

Giske ikke ferdig

Nesjan derimot mener Giske har gode sjanser til å bli ordfører hvis han vil, og at anklagene om upassende oppførsel tilbake i tid og brudd på partiets regler om seksuell trakassering ikke står i veien for det.

– Vi må se på de politiske tingene han har gjort, og der har han vært en ener. Alt det andre – jeg har lagt det bak meg – og det håper jeg også at andre gjør, så mannen kan få brukt sine evner til det han er kjempegod på, sier Giskes trofaste tilhenger.

Han er sikker på at Giske ikke er ferdig i politikken når han går ut av Stortinget til høsten.

– Nei, han er ikke ferdig. Det som har skjedd, det har skjedd, og nå ser vi framover, sier han.