Holder krisemøte: – Går mot svært omfattende nedstengning

SISTE: NRK melder fredag kveld at Regjeringen foreslår innføre rødt nivå på alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og i Follo-regionen. Dette betyr i praksis at de stenger barnehager og skoler.

– Det ligger an til en statlig forskrift for Nordre Follo og alle nabokommunene, med bestemmelser om omfattende nedstengninger de nærmeste 10 dagene, sier Ola Nordal, ordfører i Ås kommune til TV 2.

Helsedirektoratet og FHI sitter fredag kveld i møter med alle nabokommunene til Nordre Folo.

Regjeringen bestemmer

Kommunene inkluderer Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Enebakk, Vestby og Viken fylkeskommune.

– Hva innebærer disse nedstengningene?

– Det er ikke helt klart enda, det blir slik jeg forstår det bestemt av regjeringen i løpet av kvelden, sier Nordal.

Ønsket fra kommunene, er å få felles tiltak.

– Vi jobber for at alle kommunen får felles tiltak. Målet er å komme til en konklusjon i kveld, sier Hans Kristian Raanaas, ordfører i Frogn kommune.

Naboene til naboene

Helseminister Bent Høie bekrefter ovenfor TV 2 at regjeringen vil foreslå nye smitteverntiltak for Oslo og de andre kommunene som grenser til Nordre Follo fredag kveld.

– Kommunene har bedt om tiltak som alle kan sette i verk sammen. Vi venter på tilbakemeldinger fra Helsedirektoratet, og dette kan bli klart allerede i løpet av fredag kveld, sier Høie.

Ifølge ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg, ser de også på mulighetene for tiltak i nabokommunene til nabokommunene.

– I møte med Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalter har møtet spilt inn at en ønsker at Regjeringen fastsetter forskrift til nabokommunene til Nordre Follo, og at det også sees på felles tiltak for naboene til nabokommunene. Vi håper på avklaring fra Regjeringen i løpet av kvelden, sier Solberg.

Det var sent torsdag at det ble bekreftet to tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia i Nordre Follo.

Det fryktes nå at viruset har fått spredd seg fritt i flere uker, før det ble oppdaget. Smitteveien er ikke kjent.