Fortviler over ny regel om billettbetaling: – Fryktelig irriterende

Et nytt EU-direktiv skaper trøbbel når Jarle Waldemars (42) 13 år gamle sønn skal ta tog mellom Oslo og Drammen.

Jarle Waldemar (42) bor i Drammen, men hans 13 år gamle sønn går på skole i Oslo. Dermed blir det noen togturer i løpet av uken.

– På grunn av korona er 13-åringen på skolen bare to-tre dager i uka, og derfor kjøper vi enkeltbilletter til og fra Oslo. Siden han er 13, er han for ung til å ha Vipps eller bankkort som kan brukes på nett. Derfor er det mitt bankkort som ligger inne i hans app, sier Waldemar til TV 2.

1. januar ble det innført et nytt EU-direktiv som også Norge følger. Det innebærer krav om sterk kundeautentisering ved betaling med kort i forbindelse med handel på internett.

Det har raskt blitt en frustrasjon for Jarle. Hver gang sønnen skal til og fra skolen, må 13-åringen nemlig kjøpe togbillett på Vy-appen.

Kjøpet må Jarle godkjenne på sin egen telefon via BankID på mobil, og det er ikke alltid det passer like godt.

– Noen ganger skal han på skolen før jeg har stått opp, og når han skal hjem igjen er jeg kanskje i et møte, sier Jarle.

Han påpeker at han heller ikke kan vite at det er sønnen som faktisk aktiverer BankID, og at 13-åringen dermed må ringe ham på forhånd hver gang.

– Det er utrolig tungvint og fryktelig irriterende, og ikke akkurat enkelhet som hører hjemme i 2021, sier han.

– Ekstra sikkerhetssjekk

TV 2 har vært i kontakt med Vy i forbindelse med saken. I en epost skriver de at dette ikke er noe selskapet har bestemt eller kan gjøre noe med.

– Fra nyttår trådte en ny EU-regel i kraft, og det er lagt inn en ekstra sikkerhetssjekk når du betaler med kort på nett. Det er bankene som krever den ekstra godkjenningen. Det kan være noe forskjellige regler for hvor ofte du må benytte BankID for forskjellige typer betalingskort, sjekk dette med banken din, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Dette fører til at alle nå må bruke BankID for å godkjenne betaling av for eksempel togbilletter.

– Dette gjelder uansett hvor i landet du bor og hvem du skal reise med, sier hun.

– Kan Vy gjøre noe med dette?

– Det er ikke noe vi kan gjøre med dette. Vi oppfordrer alle reisende til å sette seg inn i informasjon fra sin bank og hva dette betyr før de skal ut og reise neste gang, sier hun.

På spørsmål om hva Jarle Waldemar skal gjøre, svarer Scholz:

– For barn som ikke har egen bankid, er det mulig for foreldre å kjøpe billett til barna, for så å overføre billetten til barnas mobil og Vy-app. Dette krever da ikke at barnet må benytte BankID, men de må planlegge reisen sin litt i forkant, sier hun.

Hun informerer om at billetten kan kjøpes og overføres frem til midnatt døgnet før togets avgang.

– Det betyr at du må kjøpe billetten til et bestemt avreisetidspunkt, sier hun.

Slik overfører du en Vy-billett Kjøp en enkeltbillett eller periodebillett via appen på telefonen til en voksen.



Gå til «Mine reiser» i appen på den mobilen som skal motta billetten.



Velg «Bruk referansekode»



Skriv inn referansekoden slik den står på salgskvitteringen til den billetten som er kjøpt.



Billetten vil bli lastet ned på mobilen, og slettes på mobilen den var på opprinnelig.

Etterspør grense

Jarle Waldemar forteller at han har vært i kontakt med Vy, som ga ham beskjed om at han måtte kontakte banken.

– Banken sa at Vy hadde bestemt at alle betalinger må gå gjennom BankID, og at banken derfor ikke kunne gjøre noe, sier han, og fortsetter:

– Da jeg gikk tilbake til Vy, sa de bare at vi måtte planlegge kjøpene på forhånd. Det er for det første veldig tungvint, og for det andre er det ikke mulig når vi ikke kan vite hvilket tog han rekker hjem. Hvis han tar feil tog hjem, risikerer han straffegebyr, sier han.

Nå ønsker Jarle å fortelle om problemet fordi han antar det er en god del andre foreldre som også sender sine barn på toget.

– Jeg skjønner at det skal være banksikkerhet, men dette er ulogisk. Det burde vært en grense på at kjøp under 300 kroner ikke behøvde BankID, sier han.

Overgang

TV 2 har også stilt Finanstilsynet flere spørsmål om saken. Tilsynet henviser til en artikkel fra desember, som informerer om det nye reglementet.

I artikkelen står det at utsteder av betalingskort skal opplyse kortbrukeren om overgangen og hvordan den vil påvirke brukerne.

«Finanstilsynet har bedt kortutstedere om å informere sine kortbrukere om overgangen til sterk kundeautentisering ved betaling med kort ved handel på internett, og om konsekvensene overgangen vil ha for brukerne. Videre har Finanstilsynet bedt kortutstedere iverksette nødvendige tiltak for best mulig å kunne bistå kortbrukerne ved evt. henvendelser.», heter det videre.