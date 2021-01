Norge knuste Algerie – VM-skjebnen fremdeles høyst usikker: – En drittsituasjon

Norge - Algerie 36-23 (17-11)

Norge hadde få problemer mot Algerie fredag kveld og knuste dem 36-23. Alexander Blonz ble Norges toppscorer med syv mål.

Dermed har Norge gjort første del av jobben sin, neste må gjøres mot Island søndag. Men likevel er det ikke nok. Norges VM-skjebne ligger fremdeles i andres hender.

– Det er en drittsituasjon vi står i der vi er avhengig av noen andre. Men sånn er det akkurat nå. Vi må i hvert fall gjøre noe med det vi får gjort noe med, nemlig å slå Island, sier Sander Sagosen til TV 2 og legger til:

– Så skal jeg snakke litt med noen franske kompiser og få de motivert til den kampen i hvert fall.

– I håndballen er det aldri sånn at du kan spille på et resultat, men det er klart at de kan spille på at begge to går videre. Men vi får håpe det blir en kamp der begge to går utpå for å vinne kampen. Men hvis vi skal ryke ut på den måten er det uendelig kjipt, i hvert fall, utdyper Sagosen.

Må ha hjelp for å nå kvartfinalen

Norge fikk ikke hjelp av Sveits som tapte for Portugal tidligere fredag. Dermed var neste håp at Island skulle ta poeng mot Frankrike, men heller ikke den hjelpepakken gikk inn da Frankrike vant 28-26.

Håndballgutta må dermed gjøre jobben selv i tillegg til å håpe på at Frankrike tar poeng mot Portugal. Et siste scenario som sender Norge til kvartfinalen er at Portugal slår Frankrike med minst syv mål.

Første del av jobben gjorde de norske håndballgutta mot Algerie fredag kveld. Nå gjenstår Island på søndag.

– Det er fint å se at de spiller god håndball, men det hjelper ikke hvor gode de er. De er fortsatt avhengige av Frankrike eller storseier til Portugal. Det er de brutale fakta, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er godt å se at de er konsentrerte og gjør den jobben som må gjøres. De har vært flinke hele veien til å gjøre noe med det de kan gjøre noe med. Nå må de slå Island og så må de dra hjem, dusje, folde hender og håpe på et positivt resultat i kampen mellom Portugal og Frankrike, legger han til.

– Jeg håper mer enn jeg tenker, nå har ikke franskmennene sett altfor overbevisende ut etter at de møtte oss, selv om de har vunnet kampene sine. Vi må bare gjøre jobben vår, så får vi bare håpe, sier Bjarte Myrhol til TV 2.

– Har du troen på at dere kan få hjelp?

– Jeg synes Frankrike er et bedre lag, så ja, jeg har faktisk troen på det.

Stålkontroll

Håndballgutta ledet med seks mål til pause etter en førsteomgang der de viste godt spill både i forsvar og i angrep. Sander Sagosen var toppscorer etter de første 30 minuttene med fem mål, og det etter kun å ha vært på banen i rundt ti minutter.

– Vi skal slå Algerie hver gang vi spiller mot dem, men det krever forberedelser og krever at vi er til stede når vi går utpå banen. Det synes jeg vi var i dag. Jeg synes vi gjorde en god kamp, fikk en god gjennomkjøring og mange som fikk komme på og kjent litt på banen. Det tar vi med oss, sier Sagosen til TV 2.

Norge startet andreomgang med å øke til åttemålsledelse etter to kjappe scoringer av Harald Reinkind og Kevin Gulliksen. Målene fortsatte å renne på utover i andreomgang og det endte i hele 36 fulltreffere. Ti spillere kom på scoringslisten.

– Det var overkjøring fra start til slutt. Endelig en deilig og overbevisende seier, sier Myrhol.

– Jeg er veldig fornøyd med lagets prestasjon. Vi fikk beskjed om å løpe før kamp, og vi visste at om vi løp så mye som mulig så skulle dette bli en fin oppgave for oss, sier Alexander Blonz til TV 2.

– Vi snakket om å gjøre det enkelt for oss selv og det gjør vi. Vi løper kontra på dem og får de trøtt. Vi scorer mange kontringsmål i dag, så veldig fornøyd med gjennomføringen av kampen, sier landslagstrener Christian Berge til TV 2.