Testet positivt tre ganger – nå får det konsekvenser

Landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, innser at dette ikke kan fortsette.

Før jul var resultatet av begge hurtigtestene positive da han og landslaget kom til sesongåpning i Ruka i Finland. Det endte med at hele gjengen ble satt i karantene i et døgn.

Denne helgen er Nossum og landslaget igjen tilbake i Finland til verdenscup i Lahti.

Og igjen: Resultatet av den første hurtigtesten til Myhr Nossum var positiv!

– Det som skjedde nå kan ikke sammenlignes med alt oppstyret i Ruka. Jeg hadde denne gang ikke nærkontakt med noen på vei hit, og det var kun jeg som måtte holde meg på rommet - til resultatet av den andre testen ble klart. Jeg var faktisk litt forberedt på at prøveresultatet kunne bli positivt.

POSITIV: Her tester landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum, positivt for tredje gang. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Unnskyld, hva er det med deg og korona-tester?

– Jeg er ganske unik da, hehe. Neida, spøk til side, jeg er nødt til å ha noen proteiner i kroppen som slår ut på disse finske hurtig-testene, aner ikke hvorfor, for i Norge går det greit. Det positive her i Lahti i forhold til Ruka var at resultatet av den andre testen kom ganske kjapt.

– Men, kan Norge dra til VM i Oberstdorf med deg som kan havne rett i isolasjon?

- Jeg tenker jo mitt for å unngå dette flere ganger. Konsekvensen kan bli at jeg kjører bil til Oberstdorf, mens laget tar fly. Jeg kunne nok klart å være med flyet - uten å ha nærkontakt med noen utøvere, men jeg har jo lyst til å være operativ i VM fra første sekund - og da tar jeg ingen sjanser på å bli sittende i isolasjon, slik det ser ut nå så kjører jeg, sier Myhr Nossum.