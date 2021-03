Det å kjøpe bil er – som regel med rette – ikke akkurat sett på som en veldig god investering. En avskrivning på en tusenlapp eller to i uka er slett ikke uvanlig på en nybil til 500.000–600.000 kroner.

Men det behøver ikke å være slik. Handler du smart, går det faktisk an å tjene penger. Til dels mye penger også. På noen år kan man faktisk oppleve at bilens verdi dobler seg flere ganger, om man har et litt langsiktig perspektiv.

Det er selvfølgelig bruktbiler vi snakker om. Klassiske sådanne.

Det er ikke nødvendigvis snakk om veldig dyre og eksklusive modeller heller. Her snakker vi om relativt alminnelige biler som Volvo, Mazda, Fiat og VWBoble.

I utgangspunktet kan det være ganske unnselige biler som har vært glemt i en periode, men som plutselig opplever en ny vår – og med det en eventyrlig verdiøkning.

Om du har en av disse bilene i garasjen eller på en låve – og har hatt den der i noen år – så har du gjort et skikkelig varp!

Nettstedet Vanarama har gjort en studie på hvilke biler som har hatt prosentvis høyest verdiøkning de siste ti årene. Fra 2010 og til 2020.

Bare en gammel Golf? Neida, dette er rett og slett en unik mulighet

Volvo P1800

Volvo P1800.

Aller høyest verdiøkning er det Volvos designikon P1800 som kan vise til. Der er verdiøkningen på friske 283 prosent. Det er særlig de siste tre årene at prisene på Volvo-klassikeren har skutt fart.

"Helgenen"-serien på TV gjorde P1800 berømt i sin tid. Den har holdt på klassikerstatusen lenge, men det tok altså en stund før prisene virkelig begynte å skyte i været.

Mazda RX-7

Mazda RX-7 har blitt en japansk sportsbil-legende.

På plassen etter følger Mazdas wankel-motoriserte sportsbil, RX-7 av første generasjon som kom i 1978. Den her hatt en verdistigning på 239 prosent. Nok til å sikre andreplassen i denne kåringen.

Det er ikke så mange japanske modeller som har blitt legender. Men det har Mazda klart med denne.

Volkswagen Boble

Folkevogn-idyll fra tidlig på 1960-tallet.

Den gamle gode VW Bobla er vel en bil de aller fleste har et forhold til. Alle vet hva dette er for noe. Bilene har jo vært samlerobjekter i mange år allerede, men også her har det skjedd noe med prisene de siste tre-fire årene. Verdiøkningen er på 157 prosent i løpet av 10 år.

Har du et fint Boble-eksemplar stående? Ja, da kan du være sikker på at det er mange som kunne tenkt seg bilen din!

Datsun 510

Datsun 51 begynner å bli en verdifull bil..

Datsun, som etter hvert ble til Nissan, har også hatt en solid prisoppgang med sin folkelige 510-modell. En bil som er relativt uvanlig i Norge i dag.

Modellen dukket opp i 1967 og japanske biler var ikke så populære i Norge på den tiden. Verdiøkningen har vært på 132 prosent.

Land Rover Defender

En ekte hardhaus, som nå har begynt å stige i verdi.

Land Rover Defender er en annen udødelig billegende. Enkel og sjarmerende og med fantastiske terrengegenskaper. Det er 110-utgaven, det vi si den med lang akselavstand som har økt mest i verdi. Vi snakker om 113 prosent i løpet av en tiårsperiode.

De neste plassene

På de neste plassene følger Fiat 124 Spider med 81 prosent økning, hårfint foran en annen italiener, nemlig Alfa Romeo GTV med 80 prosent.

Ford Mustang GT er eneste amerikanske bil på listen og kan notere seg for 67 prosent verdiøkning. Jaguar XJS har steget med 39 prosent og sisteplassen på denne topp 10-listen går til Triumph Stag med 15 prosents økning.

Tabell fra Vanarama.

