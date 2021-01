Pelosi sender tiltalen til Senatet mandag

Riksrettstiltalen mot Donald Trump sendes etter planen fra Representantenes hus til Senatet mandag, opplyser Chuck Schumer.

Det blir startskuddet for riksrettssaken mot USAs tidligere president.

– Blir en rettssak

Rettssaken mot Trump starter idet Nancy Pelosi sender tiltalen for oppvigleri av opprøret til Senatet. Foreløpig har hun holdt kortene relativt tett til brystet.

– Det blir en rettssak, sier Schumer fredag.

Trump er den første amerikanske president som blir stilt for riksrett to ganger. Han blir også den første som stilles for riksrett etter at han har forlatt Det hvite hus.

Vil ha fortgang

Torsdag kom det frem at republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, vil utsette riksrettssaken mot Donald Trump, men demokratene har vært tydelige på at de vil ha fortgang.

Ifølge kilder Washington Post og New York Times har snakket med, vil McConnell be om at riksrettssaken utsettes til februar. Begrunnelsen skal være at Trumps advokater trenger mer tid til å forberede seg.

Nancy Pelosi var derimottydelig på at hun vil ha fortgang og opplyste torsdag at riksrettstiltalen om kort tid vil bli oversendt til Senatet.

– Det kommer til å skje raskt, sa hun da.

– Det må gjøres, la hun til.