Raymond Johansen: – Kan få store konsekvenser for Oslo

– Dette kan få store konsekvenser for Oslo. Folkehelseinstituttet må analysere også tester tatt i Oslo, for vi må få oversikt om dette muterte viruset også sprer seg her, sier Raymond Johansen til TV 2.

Det pågår et stort smitteutbrudd i Nordre Follo. Sent torsdag kveld ble også to tilfeller av det muterte viruset bekreftet.

Mange bosatt i Nordre Follo pendler inn til Oslo hver dag.

– Det kan komme flere tiltak i Oslo. Vi har til nå hatt de strengeste tiltakene i landet, og nå må vi virkelig trå til, sier han.

Oslos helsebyråd Robert Steen mener alle positive prøver i Oslo må analyseres for å se om det er det muterte viruset.

– Denne nøkkelen er det staten som sitter på. Etter den situasjonen som har oppstått i Nordre Follo, ber vi regjeringen sørge for at alle prøver analyseres for å se om det er den muterte varianten, sier Steen til NTB.

Kamp mot klokken

Johansen understreker at det er en kamp mot klokken som nå foregår.

– Forventningene til å åpne opp er store, men nye trusler lurer. Problemet vårt nå er at vi ikke har nok vaksiner, sier han.

Johansen anbefaler Oslo-beboere om å holde seg hjemme og omgås så få personer som mulig.

Helsedirektoratet og FHI ga en klar anbefaling til kommunen om å stenge ned.

– Klokken 12 formidlet Nordre Follo at de innfører en total nedstengning. Det støtter vi, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag ettermiddag.

Nytt møte

Helsedirektoratet og FHI har sittet i møter med alle nabokommunene fredag.

Det vil også bli avholdt et møte klokken 17, der mulige tiltak for nabokommunene skal diskuteres.

Kommunene inkluderer Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Enebakk, Vestby og Viken fylkeskommune.

– Vi må slå dette ned så raskt som mulig. Vi kan ikke utelukke at virusmutasjonen har spredt seg ut over kommunegrensene, sier Guldvog. På bakgrunn av dette har nabokommunene etterlyst felles tiltakspakke.

World Cup

Johansen kalte tidligere fredag regjeringens beslutning om å innvilge karanteneunntak for verdenscupen på ski for galskap.

– Nå har vi en nedstengt by her, og regjeringen var nok maks uheldig med dagen for denne beslutningen, sier han til TV 2.

Helse -og omsorgsdepartemenetet har fredag ettermiddag sendt ut en pressemelding der de opplyser om at både regjeringen og vertskommunen for konkurransen på kort sikt kan avlyse arrangementet.

– Jeg forstår at mange reagerer på at regjeringen har gitt en betinget godkjenning for World Cup samme dag som det ble kjent at den engelske koronamutasjonen ble påvist i et utbrudd i Nordre Follo, sier helseminister Bent Høie.

– Da regjeringen tok beslutningen var vi ikke kjent med dette utbruddet, men vi var kjent med risikoen for denne typen utbrudd. Det er også årsaken til at regjeringen har svært klare forbehold om smittesituasjonen, og med et krav til idretten om at de må søke vertskommunene om tillatelse, sier han.