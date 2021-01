TV 2-måling: 1 av 3 mener Støre gjør en bra jobb

Kantar har utført målingen for TV 2, og spurt hvor godt velgerne mener Jonas Gahr Støre løser jobben som partileder i Arbeiderpartiet.

Samtidig som Ap fortsetter å gjøre det elendig på målingene, har flere stortingsrepresentanter for partiet rast på sosiale medier og forlangt at partiet skal slutte opp om partilederen.

Forrige uke skrev stortingsrepresentant Tuva Moflag «Nå er det FAEN meg nok» på sin Facebook-side.

«Ok, nå har brønnpisserne fått holde på lenge nok», skrev stortingsrepresentant Arild Grande på sin Facebook-profil denne uken.

– Vi setter veldig pris på ham

Torsdag denne uken inviterte TV 2 derfor alle Aps 47 stortingsrepresentanter til å stille opp og vise sin støtte til partileder Jonas Gahr Støre.

– Jonas fortjener å høre at vi setter veldig pris på ham, og det er en grunn til at han er valgt som vår partileder. Han ble jo kalt for «Jonas Gahr Superstar» da han var utenriksminister, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth til TV 2.

– Jonas er en både inkluderende og lyttende partileder, som klarer å ha de langsiktige visjonene samtidig som han er nær folk.

– Synes du han blir urettferdig behandlet?

– Jeg synes bildet som blir tegnet av Jonas er veldig feil, og jeg har sett at det er mange som har jobbet for å få frem et sånt bilde over tid. Men jeg har tenkt å holde fokuset på hva jeg synes er bra med Jonas, sier Myrseth.

– Jeg liker ham veldig godt

– Når TV 2 gir meg en mulighet til å snakke varmt om partiet og partilederen vår, så lar jeg ikke den sjansen gå fra meg, sier stortingsrepresentant Arild Grande, og legger i vei:

VIL BLI STATSMINISTER: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her i Stortinget sammen med nåværende statsminister, Høyres partileder Erna Solberg, denne uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg liker ham veldig godt. Han er den soleklare statsministerkandidaten på venstresiden. Han er den som har samlet flertall for en rettferdig krisepolitikk nå i pandemien, og det er han fagbevegelsen peker på, så han er vår statsministerkandidat og en enesteående politiker.

– Derfor er det viktig at vi som er glad i ham backer ham, står sammen med ham og heier på ham, sier Grande.

Selv om TV 2 tilbød alle Aps stortingsrepresentanter å vise sin støtte til partilederen var det kun Myrseth og Grande som møtte opp.

Håndplukket støtte

Interne e-poster fra sekretariatsleder Snorre Wikstrøm til de samme stortingsrepresentantene kan forklare noe av årsaken til det.

I en tekstmelding til TV 2 begrunner Wikstrøm sine e-poster slik:

«Vi sendte denne e-posten fordi det var lett å se at dette rig’et TV2 la opp til kunne mistolkes og misbrukes. Om ikke alle våre stortingsrepresentanter hadde hatt mulighet til å stille opp for TV 2 på under to timers varsel, ville det kunne framstilles som manglende støtte. Det mener vi hadde vært feil.»

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere resultatet av målingen.