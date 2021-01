Sammenligner Lasse med «Helge Ingstad»-ulykken: – Helvete var løs

Etter en første uke på «Farmen kjendis» preget av konflikten mellom Espen Thoresen og John Arne Riise, tenkte man kanskje at gemyttene skulle roe seg i uke to, etter at sistnevnte forlot gården.

Men nei da, Riise valgte sin nye kamerat Lasse Matberg som storbonde, og han valgte Thoresen som førstekjempe. Dermed må Thoresen ut i sin andre kamp på like mange uker. Matberg begrunnet avgjørelsen med at Thoresen ikke hadde hørt på hans instrukser rundt en lama-klipp.

– Jeg synes det er rart og urettferdig. Jeg tror det ligger mer bak enn det du sier til meg her og nå, sa Thoresen i onsdagens episode.

Da han gjester God kveld Norge kommer han med nye anklager.

– Det kom som en overraskelse på alle, og det var et bestillingsverk fra John Arne. Jeg tror han tok en for John Arne, sier Thoresen til Marte og Niklas.

Står rakrygget bak valget

God kveld Norge har kontaktet Matberg, og han vil ikke ha på seg at han var påvirket av Riise.

– At Espen antyder både det ene og det andre i forhold til John Arne får han selv stå for. Jeg er helt ærlig overrasket over hvor mye drama det blir av dette. Jeg står den dag i dag rakrygget bak mitt førstekjempevalg, og hadde valgt det samme igjen - med akkurat den samme saklige begrunnelsen, sier idrettsoffiseren.

Han mener dog at han kunne gjort noe annerledes før han la frem valget sitt.

– Jeg burde i etterpåklokskapens lys kanskje opplyst alle rundt bordet, og spesielt Espen, om Farmen-konseptet. At 12 forpaktere stues sammen på en gård, og at én og én må forlate gården etter hvert som ukene går - gjennom en tvekamp, sier Matberg, og fortsetter:

– Da hadde kanskje opplevelsen av å bli valgt ikke blitt tatt i mot på en så sjokkerende måte som det nå ble.

Mener helvete var løs

Selv om ukesoppdraget ble godkjent på onsdag, var flere misfornøyde med Matberg sin lederstil. Anniken Jørgensen ble blant annet kjørt så hardt på jordet at hun nærmest kollapset i varmen.

Thoresen holder ikke igjen ovenfor God kveld Norge.

– Han hadde ingen kontroll, den uka han var storbonde så var helvete løs. Jeg skjønte hvem som sto bak rattet på Helge Ingstad, han jobber jo i marinen, sier han, og sikter til KNM «Helge Ingstad»-ulykken.

KNM «Helge Ingstad» var en norsk fregatt som 8. november 2018 kolliderte med tankskipet «Sola TS», og sank nær land i Hjeltefjorden i Hordaland.

– Så du mener Lasse styrte Farmen som om han var styrmann på KNM «Helge Ingstad»?

– Ja, det mener jeg, det var helt hals over hodet, svarer Thoresen.

Matberg svarer følgende på Thoresen sitt friske sitat:

– Dette begynner å bli litt vel usaklig og fantasifullt for min del. Jeg føler at Espen spiller seg selv svært dårlig med slike uttalelser, og hvis dette er Espen Thoresens sanne jeg, bør han se litt i seg selv, og jeg tror ikke jeg er alene om de refleksjonene, sier han.

Søndag kl. 20:00 skal Thoresen velge sin andrekjempe, og må nok engang ut i tvekamp på «Farmen kjendis».