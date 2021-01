Melina Johnsen må møte i retten etter vold og biljakt: – Angrer veldig

Realityprofil Melina Johnsen (24) erkjenner straffskyld for flere straffbare forhold. I mars må hun møte i retten.

Forholdene Melina Johnsen er siktet for, fant sted natt til søndag 23. august i fjor.

Ved 02.20-tiden sparket hun en mann i skrittet inne på et gatekjøkken i Oslo.

En drøy time senere satt 24-åringen bak rattet på en Porsche Cayenne mens hun var påvirket av rusmidler.

Johnsen unnlot å stoppe da en uniformert politipatrulje brukte både blålys og sirene. Ved Lysaker svingte hun av på Ring 3 i retning Smestad og «holdt en hastighet langt over 70 kilometer i timen», ifølge siktelsen.

I Sørkedalsveien forsøkte en ny politipatrulje å få henne til å stanse. Underveis på ferden kjørte hun også på rødt lys.

Johnsen hadde heller ikke gyldig førerkort, ifølge politiet.

– Angrer veldig

Politiadvokat Joachim Paulsen ønsker ikke å kommentere siktelsen utover at saken er oversendt til Oslo tingrett for behandling.

Straffesaken skal gå i Oslo tingrett 2. mars. Den vil avvikles som en tilståelsessak og derfor er det ikke tatt ut en tiltale.

Johnsens forsvarer, advokat Cecilie Nakstad, forteller at hun har snakket med sin klient.

– Jeg kan formidle at hun innrømmer at hun i august kjørte altfor fort i påvirket tilstand uten at hun hadde førerkort. Dette angrer hun veldig på, sier Nakstad og fortsetter:

– Hun er innstilt på å ta den straffen hun får, sier advokaten og legger til at klienten har sagt at hun «aldri kommer til å gjøre noe slikt igjen».

Vant Gullruten

Johnsen var en av de mest profilerte deltakerne i den første norske sesongen av realityserien «Ex on the Beach», som ble sendt i 2018.

ÅRETS DELTAKER: Melina Johnsen (24) under Gullruten i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

Året etter vant hun Gullruten i kategorien «årets deltaker», og hun toppet Spotify-listen Norway Top 50 med låten «Bitch, hør her!», basert på en krangel hun havnet i under innspillingen.

Hun har senere deltatt i «71 grader nord» og en ny sesong av «Ex on the Beach», og er i dag er en stor profil i sosiale medier, med 124.000 følgere på Instagram.

I fjor høst måtte Johnsen i avhør og risikerte bot for brudd på karantenereglene, fortale hun i podkasten «Realitypodden».