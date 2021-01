Kjendisene i Nordre Follo: – Helt tragisk

Innbyggerne i Nordre Follo må holde seg hjemme frem til onsdag. Alle butikker utenom matbutikker og apotek stenger. Det samme gjør skoler og barnehager.

Beskjeden er tung, sier kommunens kjendiser.

«Follofolk er veldig gode til å trå til når de må. Vask henda, hold avstand og forbli friske», sier Christian Strand, som har vokst opp på Siggerud.

Lørdag morgen ble det klart at også i Nordre Follos nabokommuner, blir det iverksatt svært strenge tiltak. Blant annet stenges kjøpesentre, det innføres rødt nivå i skolen, og lagt ned påbud om hjemmekontor for de som kan ha det.

Engstelig

Artist Christian Ingebrigtsen (43) er opprinnelig fra Siggerud, og skvatt da han leste om hjemkommunen i avisa.

BEKYMRET: Christian Ingebrigtsen har familie i Nordre Follo. Foto: Terje Bendiksby

– Man blir litt engstelig. Jeg håper de får dette under kontroll så fort som mulig. Jeg blir jo bekymret, sier han.

Han bor selv i Oslo, men har familie på Siggerud som er i risikogruppen.

– Det er litt tungt

Den tidligere fotballspilleren Solveig Guldbrandsen (40) er mor til to barn på ni og fjorten år, og er bosatt på Oppegård. Hun føler mest for barna, som nylig fikk beskjed om at idrettsaktiviteter kunne starte opp igjen.

Nå stenger alt ned igjen. Barna er ikke «happy», forteller Gulbrandsen.

– Det er jo litt tungt å få den beskjeden når man trodde at ting snart skulle bli bedre.

Guldbrandsen forteller at hun ikke helt vet hvordan hun skal forholde seg til beskjeden.

– Det påvirker jo mange. Jeg forholder meg rolig. Jeg har en følelse av at den muterte versjonen har vært i Norge lenge. Vi må bare stole på at helsevesenet har kontroll.

- Trist

NRK-profil Christian Strand (40) har vokst opp på Siggerud og synes det er utrolig trist at viruset har dukket opp i hjemkommunen.

Langhus bo- og servicesenter, hvor det muterte viruset har spredd seg, er ikke langt fra der Strand har vokst opp.

DANSELØVE: Christian Strand var med på Skal vi danse i 2019. Foto: Espen Solli / TV 2

– Man kjenner alltids noen som kjenner noen, sier han.

Nå håper han at kommunen takler utbruddet på best mulig måte, og at nedstengingen fører til at smitten forsvinner.

– Utfallet av smitten har jo vært helt tragisk, og tankene går til familiene som er pårørt.

– Ubegripelig

Marna Haugen (39) og Ørjan Burøe (46) bor i Ski, og kan røpe at de ikke er særlig motiverte for hjemmeskole.

– Vi stålsetter oss. Forrige gang var det varmt i været og vi kunne være litt ute. Denne gangen kan det fort bli slitsomt og trangt, sier paret.

Ørjan Burøe og Marna Haugen er lei. Foto: Espen Solli / TV 2

De forteller at tankene går til de som er alene.

– Selv om vi blir drittlei så er vi hvert fall ikke alene, sier de, og forteller at de kommer til å dele inn huset i seksjoner slik at alle kan få litt privatliv.