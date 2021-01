Guldvog: – Vi bør ha portforbud-virkemiddelet i ryggsekken

Det pågår et stort smitteutbrudd i Nordre Follo. Sent torsdag kveld ble også to tilfeller av det muterte viruset bekreftet.

Helsedirektoratet og FHI ga en klar anbefaling til kommunen om å stenge ned.

– Klokken 12 formidlet Nordre Follo at de innfører en total nedstengning. Det støtter vi, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Helsedirektoratet og FHI har sittet i møter med alle nabokommunene fredag. Kommunene inkluderer Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Enebakk, Vestby og Viken fylkeskommune.

– Vi må slå dette ned så raskt som mulig. Vi kan ikke utelukke at virusmutasjonen har spredt seg ut over kommunegrensene, sier Guldvog.

På bakgrunn av dette har nabokommunene etterlyst felles tiltakspakke.

Etterlyser tiltak

Helsedirektoratet vurderer nå om det kan fattes en regional samordning.

– Det var et samstemt ønske om å jobbe frem konkrete felles regionale tiltak. Mange ønsket også en beslutning på regjeringsnivå. Dette ble drøftet og er til vurdering. Vi vil fatte en samlet beslutning senere i dag, sier helsedirektøren.

Guldvog tror ikke det dreier seg om en total nedstengning i nabokommunene slik Nordre Follo har innført.

– Alle kommuner som var konsultert er innstilt på tiltak. Det innebærer tiltak knyttet til kollektivtransport og skoler. Mange reiser på tvers av grensene i skole- og arbeidssammenheng, sier helsedirektøren.

Nøyaktig innretningen og hvor omfattende tiltakene vil bli, er det som nå skal vurderes. Kommunene skal møtes klokken 17, og avgjørelsen vil trolig bli fattet i løpet av kvelden.

Portforbud i ryggsekken

Guldvog legger ikke skjul på at han ser svært alvorlig på situasjonen.

– Dette viruset er vesentlig mer smittsomt. Det har et potensiale til å drive frem en tredje bølge med en voldsom kraft. Om ikke til enhver pris, så er det av veldig stor verdi for det norske samfunnet om vi klarer å unngå dette, sier han.

– Kan vi komme dit at et portforbud blir aktuelt?

– Det er ikke noe i denne situasjonen som indikerer det, men vi bør ha portforbud-virkemiddelet i ryggsekken. Vi er ikke der nå, men vi vet aldri hva en pandemi vil bringe med mutasjoner. Det vil bli aktuelt hvis samfunnet bryter sammen og helsevesenet kollapser, sier han.

RASKERE: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet forteller at de jobber med å oppskalere kapasiteten i forbindelse med utbruddet. Foto: Berit Roald / NTB

Tidskrevende

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at det er mer tidkrevende å analysere muterte virus og å fastslå om det er den engelske varianten eller ikke.

– Analysen med helgenomsekvensering tar tid, og i tillegg er det kapasitetsproblemer på laboratoriene. Det går fire til seks dager til selve analysearbeidet, og så er det litt kø i systemet, sier Vold under pressekonferansen.

Folkehelseinstituttet øker nå kapasitet på laboratoriet.

– Vi jobber med å oppskalere kapasiteten på laboratoriet, og flyten som skjer der. I tillegg etablerer vi ny metodikk som går raskere, sier Vold.