– Det Magnus gjorde, var ekstremt ugunstig

Ny remis i Tata Steel Chess for Magnus Carlsen. 30-åringen kan ha gitt bort en vinnersjanse, ifølge TV 2s ekspert.

Jan-Krzysztof Duda-Magnus Carlsen 0,5-0,5

Etter fire remiser på rad, ventet tøff motstand for Carlsen med svarte brikker: Jan-Krzysztof Duda, mannen som brøt Carlsens rekordrekke på 125 partier i langsjakk uten tap under Norway Chess.

Begge valgte den italienske åpningen. Duda så imidlertid ut til å være dårligst forberedt på stillingene som oppstod, mente ekspertene. Polakken brukte langt mer tid enn Carlsen.

Det skulle lede til stort trøbbel foran den første tidskontrollen.

Duda ble presset til nærmest å spille lynsjakk fra trekk 30 til 40. Carlsen forsøkte å presse frem feil, men hans polske motstander klarte å komme seg ut av tidsknipen.

Kan ha gitt bort vinnersjanse

TV 2s sjakkekspert analyserte seg frem til at Carlsen trådte feil da han lot Dudas løper slippe billig unna. Løperen stod utsatt til midt på brettet. Da Carlsen flyttet hesten sin frem, ble Duda på mange måter tvunget til å flytte løperen i en mindre utsatt posisjon.

Da forsvant også flere angrepsmuligheter for Carlsen, ifølge TV 2s ekspert.

– Jeg sier ikke at det var åpenbart, men fra et konkurransepsykologisk perspektiv, var det Magnus gjorde ekstremt ugunstig. Fordi det gjorde Dudas oppgave så mye enklere. Det blir litt sånn «Magnus truer løperen, løperen flytter og problemet er løst», sa Jon Ludvig Hammer.

Istedenfor ville han beholdt løperen i midten. Da kunne Carlsen angrepet fra flere kanter.

– Det var en kjempetabbe av Magnus at han gjorde forsvarsoppgaven til Duda så mye enklere når det fantes et trekk som i mye større grad skjulte svarts intensjoner, sa han.



Se analysen her:

Det ledet dem inn i et tårnsluttspill, hvor det var få vinnersjanser for begge. Etter 51 spilte trekk tok de remis, uten at Carlsen så særlig fornøyd ut.

– Magnus' soleklart dårligste parti i turneringen, var Hammers dom.

Sjakkeneren er stadig med i teten i turneringen. Han står med tre og et halvt av seks mulige poeng, noe som gir en delt andreplass i turneringen.