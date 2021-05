Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! Jeg vet at Audi A6 er dyre biler å fikse. Hører veldig mye, både godt og vondt om Audi, men syns de er skikkelig tøffe og skal nå kjøpe min første bil.

Ser på en 2007-modell. Har grei økonomi, så at bilen bruker en del drivstoff er ikke et så stort problem for min del.

Vil du anbefale meg å kjøpe – eller la være?

Benny svarer:

Heisann!

Audi A6 fra denne tiden var en skikkelig drømmebil for mange familier da den var ny. For mange ble den dessverre i overkant dyr.

Som så ofte før, så gjør 14–15 år noe med bilprisene. Nå får du biler som har gått langt og har et visst omsorgsbehov ned mot 20.000 kroner. Uten at det nødvendigvis er noe godt kjøp.

Kan man legge en 60.000- 70.000 kroner i det derimot, begynner det å hjelpe. Da får du en bil som er greit utstyrt, som er EU-godkjent og som har quattro firehjulsdrift og som ikke har gått stygglangt. Bare langt …

Er dette drømmebilen din, synes jeg absolutt du skal vurdere en slik bil. Du sier ikke noe om hvilket budsjett du har til rådighet her. Men jeg mener, med fare for å høres gammel og kjedelig ut, at det viktigste er å lete opp en så teknisk god bil som mulig, framfor en så tøff som mulig. Det siste kan nemlig bli dyrt. Fryktelig dyrt også – om store hjul og enda større stereo er det som gis høyest prioritet.

Mitt råd er derfor å heller velge en som for eksempel er pensjonist-kjørt, fremfor en som har gjort tjeneste som «første-bil» hos flere ulike eiere før deg.

Drivstoffkostnader er det minste problemet

Bilene er ikke nødvendigvis feilfrie og i alle fall ikke etter 200.000 kjørte kilometer. Alt kan skje, når som helst. De var ganske avanserte for sin tid også, så det ikke nødvendigvis noen typisk «gjør-det selv» bil om man ikke har mye skru-erfaring. Å ha den på verksted er heller ingen billig fornøyelse. I tillegg er delene dyre, om vi ikke snakker om typiske «pirat-deler» som slitedeler, bremsedeler, deler til forstilling og slike ting.

Du nevner drivstoffkostnader. Det er nok det jeg ville vært minst bekymret for i dette tilfellet. Disse ble jo solgt den gangen diesel var det eneste riktige, og forbruket er hyggelig, selv etter dagens standard.

Leter du opp best mulig bil innenfor ditt budsjett og sjekker den nøye før kjøp, er Audi A6 absolutt en bil som fortsatt byr på både kjøreglede, komfort, utstyr og et relativt tidløst og pent design. Finner du en fin bil i god teknisk stand, så anbefaler jeg gjerne kjøp!

Aller mest og nyest bil for pengene får du om du velger en med forhjulsdrift, 2-liters TDI diesel-motor og manuell girkasse. Da slipper du også å bekymre deg over DSG-girkasse-havari, som er ganske vanlig.

Ønsker deg lykke til med ditt første bilkjøp!

