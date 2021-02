Her går det galt i snøskuffe-testen

– Oj, den knakk!, sier en forbauset Jarle Lauvstad-Wormdahl.

SKUFFET: Snøskuffen fra Biltema knakk etter kort tid. Foto: TV 2 hjelper deg

Testen av snøskuffer er så vidt i gang når Biltemas snøskuffe til 119 kroner bokstavelig talt takker for seg.

Klassiske snøskuffer

Sammen med Alex Frank i Vaktmesterkompaniet, har TV 2 hjelper deg plukket ut fem klassiske snøskuffer som passer til å måke en gårdsplass.

– Når jeg kjøper en snøskuffe så vil jeg ha en som jeg tror jeg kan trives med. Det skal jo være litt hyggelig å rydde snø, sier Frank.

– Du vil ha en snøskuffe som sitter godt i hånda, som har god balanse, og at det er et materiale som tåler mye bruk. Så er det fint om den er lett og at den kaster snøen lett ut av skuffa, forklarer han.

KLASSIKERE: Snøskuffer fra venstre: Hard Head, Biltema, Fiskars, Clas Ohlson og Gardena. Foto: TV 2 hjelper deg

Snøskuffene i testen er fra merkene Fiskars, Gardena, Hard Head, Biltema og Clas Ohlson og koster mellom 119 og 499 kroner.

Norges sterkeste

Til å hjelpe med testingen har vi spurt Norges sterkeste kvinne, Cecilie Lauvstad-Wormdahl om hjelp. Sammen med tre kompiser er testen så vidt i gang når Biltemas snøskuffe knekker.

– Vi er litt skuffet, sier Cecilie og ler.

Skuffen fra Biltema er lett og rydder snøen enkelt bort, men oppleves billig og ender på terningkast 3.

Markedsansvarlig i Biltema, Monica Videm, sier til TV 2 hjelper deg:

– Det er beklagelig at snøskuffen gikk i stykker under test, og vi vil undersøke det testede eksemplaret nærmere for å prøve å finne årsaken.

– Den testede snøskuffen er vår enkleste variant, ment for lett snø og mindre områder. Vi har et stort utvalg av snøskuffer, og har man større områder og tung snø vil vi anbefale en litt mer påkostet variant, avslutter Videm.

Dårlig patent

En annen skuffe som ikke fungerte optimalt er snøskuffen med teleskopskaft fra Clas Ohlson.

– Skaftet holder seg jo ikke i låst posisjon så da blir det vanskelig å måke, sier Nina Hake.

Clas Ohlson sier de vil kikke nærmere på snøskuffen.

Snømåketips: Alex Frank i Vaktmestekompaniet har 22 års erfaring med snømåking og gir deg sine tips: Planlegg! Mye av snømåkingen sitter i hodet.

Kle deg riktig. Ikke ta på deg den varmeste boblejakka. Kle deg heller lag på lag som du kan ta av.

Snø og is er ferskvare. Jo raskere du er ute etter et snøfall, jo enklere blir jobben.

Husk å bruke hele kroppen, ikke bare armene. Ha litt bøy i beina og bruk hofter og ledd både når du måker og kaster bort snøen.

Husk at det kommer en vår og snøen smelter. Kast snøen ned i skråninger om mulig.

Ta pauser! Mange får hjerteinfarkt av snømåking. Blir pulsen høy så ta en kaffepause. God måking!

– Våre produktteknikere jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter og de er allerede i gang med testing og undersøkelser for å se om vi kan forbedre konstruksjonen i håndtaket, sier presseansvarlig i Clas Ohlson, Camilla Tully.

– Om noen av våre kunder opplever feil på sin snøskuffe, tar vi gjerne produktene i retur, avslutter Tully.

Snøskuffe med teleskopskaft fra Clas Ohlson til 199,90 får terningkast 4.

– Jeg liker at håndtaket er i gummi. Da får man godt grep, sier Cecilie om Hard Heads snøskuffe i aluminium.

Men snøskuffen til 199 kroner hos Jula hakker seg lett fast i underlaget og ender på terningkast 4. Dermed klarer den ikke å kapre en plass i finalen.

FINALEN: Gardena og Fiskars ble testet på ekstra tøff snø. Foto: TV 2 hjelper deg

To favoritter

– Denne er solid. Og den er enkel å måke snø med, sier Pedro Granada om ClassicLine fra Gardena.

Sammen med Fiskars Classic Snølett, går Gardena til finalen hvor snøskuffene skal få bryne seg på en stor snøhaug med litt ekstra tøff og hard snø.

Kompisene går løs på den store snøhaugen og etter et par minutters måking knekker skuffa til ClassicLine fra Gardena. Snøskuffa er likevel lett og god til å måke snø med og testpanelet gir den terningkast 5.

Gardena sier til TV 2 hjelper deg:

– Årsaken til at produktene ikke tålte den tøffeste bruken er noe vi må undersøke nærmere. Vi er svært opptatt av å levere produkter med god kvalitet og setter pris på at dere har gjort oss oppmerksom på dette, sier Country Manager i Gardena, Lasse Henriksen.

– Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at vi gir 5 års reklamasjonsrett på dette produktet, opplyser Henriksen.

Aller best er klassikeren fra Fiskars som får terningkast 6. Med en prislapp på 399 kroner og justerbart håndtak er snøskuffa best i test.

– Det er snømåking på et nytt nivå, forklarer Nina.

– Ja enig, og så er den solid og brukervennlig, avslutter Cecilie.