Etter 35 år med rus ble én ting redningen for Espen (56)

For Espen Stokmo (56) er klatreveggen livlinen som gjør at han klarer ta grep om hverdagen etter 35 år med rus. Han var blant de første som fikk klatre i Nordens største klatrehall som åpner i Bergen torsdag.

Espen møtte veggen etter 35 år med rus og depresjon. Da han var helt på bunn verket kroppen etter alkohol og narkotika, men han ble utfordret til å kare seg opp og prøve klatring. Det ga ham et kick som langt overgår rusmidlene.

– Plutselig er jeg ikke lenger narkisen Espen. Jeg er klatreren.

Den gule ruten i nyåpnede Vestveggen er det ingen som har klart å klatre til topps. Foto: Siren Henschien

Slik forklarer Espen hvordan hans mestring i klatreveggen hjalp på selvfølelsen. Han skiftet ut et destruktivt rusmiljø med en helt ny arena hvor det fortsatt var spenning og adrenalin, men hvor kroppen ble sterkere istedenfor svakere.

Søker spenning

Etter å ha slitt med rus og depresjon fester deltakerne grep om hverdagen. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det er jo en grunn til at jeg ruset meg. For jeg søkte jo spenning. For å komme seg ut av rusen må man bytte lekekasse og lekekamerater, utdyper 56-åringen.

Han er medlem i Bergen Klatreklubb som startet prosjektet «Møte med veggen». Idrettsforbundet kaller sin tilsvarende satsing «Til topps med kroppen». Til sammen har flere hundre mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser fått sjansen til å prøve klatring for å kjenne mestring og ta tak om tilværelsen. TV 2 møter Espen i Nordens største klatrevegg.

Får kick av å sikre hverandre

Iselin Syre (30) er frivillig klatreinstruktør og har selv fått et løft etter at hun utfordret angsten ved å ta grep i klatreveggen.

Iselin Syre har startet å studere etter å ha fått troen på seg selv i klatreveggen. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Å tro at du ikke klarer noe, og så klarer du det...

Iselin smiler mens hun leter etter ord for å beskrive følelsen av å nå toppen. Som frivillig nede på gulvet i klatrehallen er det hun de andre deltakerne må stole på når de skal finne sin rute opp.

Startet nytt studium

– Jeg har ikke hatt så mye tro på meg selv, så det å få mer og mer ansvar og se at man kan bety noe for andre, det har betydd veldig mye, sier Syre.

Hun sier klatring har gitt henne selvtillit til å gi seg i kast med et nytt studium. Trettiåringen prøver stadig mer krevende ruter blant de 300 i Bergen Klatreklubbs nye storstue. Selv når Iselin mister grepet, beskriver hun fallet som et kick som virkelig gir henne følelsen av å leve.

Som å bestige Galdhøpiggen

Espen sammenligner det å beherske en ny rute med å bestige Norges høyeste fjell. Han sier mestringsfølelsen er like stor, og hjelper ham å takle utfordringer også utenfor klatrehallen.

Nordens største klatrehall, Vestveggen i Åsane Arena åpner 4. mars i Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV2

Han sier selv at rus og depresjon gjorde ham til en kynisk og egoistisk rusmisbruker. Nå gleder Espen seg over at andre klatrere tør å stole på ham når han holder deres line mens de forserer veggen.

Føler flyt istedenfor frykt

Rundt halvparten av alle nordmenn vil få psykiske problemer i løpet av livet og da kan aktiv idrett gi motivasjon, progresjon og mestring, viser evaluering av prosjekter som «Møte med veggen» og «Til topps» i Trondheim, Stavanger og Bergen. Klatring i mindre grupper stagger deltakernes rastløshet, og erstatter deres tankekjør med en følelse av flyt.