Nakstad om mutert virus: – Vi har grunn til å tro at det er flere tilfeller

To tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia har blitt bekreftet i Nordre Follo kommune. Begge har ukjent smittevei.

Det pågår et alvorlig smitteutbrudd i Nedre Follo. Sent torsdag kveld ble også to tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia bekreftet i kommunen.

– Dette er alvorlig siden vi foreløpig ikke har funnet noe kjent smittevei for dette utbruddet, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at han har sittet i møter med kommunen hele dagen sammen med Folkehelseinstituttet.

– Situasjonen i Nordre Follo er uavklart og vi vet ikke enda om det muterte viruset fortsatt sprer seg i eller rundt Nordre Follo, sier Nakstad til TV 2.

Han frykter imidlertid det verste.

– Vi har grunn til å tro at det kan være flere tilfeller av mutert virus enn det som er kjent, sier han.

Anbefalte nedstengning

Som følge av at det muterte viruset har blitt påvist, som er anslått til å være lang mer smittsomt, har kommunen besluttet å stenge Nordre Follo helt ned.

Skoler, barnehager og de fleste butikker vil holde stengt. I tillegg oppfordres innbyggerne til å holde seg innenfor kommunegrensene.

– Fordi konsekvensene av videre spredning er så store, har vi anbefalt kommunen å stenge ned i påvente av virusanalyser og kartleggingsarbeid som pågår, forklarer Nakstad.

BEKYMRET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie er også svært bekymret over utbruddet i Nordre Follo. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Dette har vi fryktet

Dette er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien.

Helse og omsorgsminister Bent Høie forteller at det er dette de har fryktet.

- Dette er en alvorlig situasjon som vi har fryktet og forventet at kunne skje. Dette viser hvor viktig det er at vi opprettholder de nasjonale tiltakene og innreiserestriksjonene med karanteneplikt, sier Høie i en uttalelse.

Han sier at det er bra at kommunen og Folkehelseinstituttet samarbeider godt for å håndtere situasjonen.

– Folkehelseinstituttet prioriterer også prøver fra Nordre Follo for å raskt å kunne identifisere spredningen av det muterte viruset, sier Høie.

Dette er tiltakene: Barnehager og skoler stenges etter dagens slutt og til og med onsdag. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter det.

Stenger alle butikker unntatt mat, apotek, bensinstasjoner.

Sterk anbefaling om å ikke reise ut av kommunen.

Sterk anbefaling om ikke ha besøk hjemme.

Stenger også bingo, svømmehaller ol.

Alle treningssentre stenges, stans i all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet. Kilde: Nordre Follo Kommunen

To tilfeller

Kommunen fikk sent torsdag kveld melding om at det er påvist den engelske virusvarianten hos to beboere ved Langhus bo- og servicesenter.

Prøvene ble tatt i begynnelsen av januar i forbindelse med et utbrudd på senteret. Begge beboere var over 90 år og er meldt døde.

Utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter omfatter 22 ansatte og 12 beboere. Seks dødsfall er rapportert.

Kommunen mistenker at utbruddet ved Tussestien barnehage kan ha forbindelse med utbruddet ved sykehjemmet.

– Det er så langt ingen kjent forbindelse med andre utbrudd i kommunen, men kartlegging og videre sekvensering av prøver fra disse utbruddene pågår, opplyser FHI.