Utrolig Norge-scenario: Kan være fordel IKKE å vinne mot Island

Uavgjort mot Island gjør at Frankrike må slå Portugal for å bli gruppevinner.

Det høres unektelig litt rart ut, men dersom Norge spiller uavgjort mot Island søndag kveld – i stedet for å vinne – kan det faktisk gi Norge bedre muligheter til å nå VM-kvartfinalen i Kairo.

– Det kan faktisk være slik, ja. Men du må nok være veldig konspiratorisk for å tro at det blir slik, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.



Bakgrunnen er: Dersom Norge tar kun ett poeng, vil man ikke lenger gjøre opp kvartfinale-plassene innbyrdes. Det kunne potensielt skjedd om Portugal slo Frankrike. Da ville både Norge, Frankrike og Portugal endt opp på 8 poeng i gruppen.



Siden Norge har tre minusmål i disse innbyrdes oppgjørene, ligger man svært dårlig an til å gå videre på den måten.



Faktisk kan Portugal vinne med både ett og to mål mot Frankrike og sistnevnte vil fortsatt være gruppevinnere. Det har har fått enkelte til å frykte at avslutningen på oppgjøret mellom Portugal og Frankrike kan «dø ut» mot slutten av kampen.

Men tar Norge bare ett poeng mot Island, vil ikke innbyrdes oppgjør avgjøre. I praksis betyr det at Frankrike må ta poeng mot Portugal for å vinne gruppen.

Har dette vært i Christian Berges tanker?

Høres utrolig ut, men riktig.

Det eneste NOR «ofrer» ved å spille uavgjort mot ISL er muligheten til å gå videre hvis POR vinner med 7+.



Er det en bedre investering å ikke gi FRA mulighet til å vinne gruppen selv med tomålstap? https://t.co/oJ1Es2U1qd — Ole Erevik (@OleErevik) January 23, 2021

– Jeg vil tro at Frankrike ønsker å vinne gruppen siden det trolig betyr at de unngår å møte Spania, men jeg tror det blir så mye matematikk og beregninger at jeg ikke ser på det som særlig sannsynlig. Skal du liksom legge opp til å spille uavgjort med 30 sekunder igjen? Nei, det her tror jeg ikke Christian Berge tenker tanken på engang. Norge gjør nok alt de kan for å vinne kampen mot Island, sier Bent Svele.



Det Norge sier fra seg ved å spille uavgjort, er muligheten til å gå videre om Portugal vinner med sju mål eller mer mot Frankrike. I så fall vil Frankrike ha dårligst intern målforskjell.

– Men at Portugal vinner med ett eller to mål er vel ganske sannsynlig? Det er vel større sannsynlighet for det enn at de vinner med sju-åtte mål?

VIKTIG: Søndagens kamp mot Island blir viktig for Norge. Foto: Ihf

– Jo, det kan være. Det er mulig. Jeg tror neppe at de vinner med åtte mål, men jeg er jo ikke sikker på at de vinner i det hele tatt, sier Bent Svele.

Dersom Norge bare spiller uavgjort, vil Frankrike være videre uansett resultat mot Portugal. Det kan bety sitt for motivasjonen.

– Da vil Frankrike være videre uansett og ikke ha kniven på strupen i det hele tatt. Nei, jeg ser at det kan være en greie, men jeg har null tro på at man prøver å få til noe sånt som det der, sier Bent Svele.