Kjeden reagerer på politikernes forslag: – Kan gi høyere matpriser

Samtidig mener de to andre store dagligvarekjedene at forslagene kan gi deg lavere priser i butikken.

Tiltak for å redusere grensehandelen, bedre konkurranse og en brems i kjedenes egne merkevarer.

Det var noe av det en samlet næringskomité på Stortinget kom fram til i sin innstilling om konkurranse i dagligvaremarkedet torsdag.

Samtidig ble opposisjonspartiene Frp, Ap, Sp og SV blant annet enige om at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom leverandører og kjeder i større grad skal komme forbrukerne til gode.

Sammen har de fire partiene flertall på Stortinget, som betyr at også dette forslaget trolig vil bli stemt gjennom.

Norgesgruppen reagerer på opposisjonspartienes forslag, og mener det kan føre til høyere priser på matvarer i butikken.

Næringskomiteens innstilling Komiteens tilråding IV, V, VII, VIII og IX fremmes av en samlet komité. Komiteens tilråding I, II, III og VI fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. I: Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå tiltak for å sikre mer åpenhet i verdikjeden for mat. II: Stortinget ber regjeringen stille krav om et regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden. III: Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at veiledende virksomhet må styrkes i dagligvaresatsingen. IV: Stortinget ber regjeringen sikre at Konkurransetilsynet har tettere tilsyn med vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen. V: Stortinget ber regjeringen klargjøre overfor Konkurransetilsynet at de må være spesielt oppmerksomme på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt. Egne merkevarer må ikke få en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon. VI: Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak, med forslag om hvordan man kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder i større grad følger varen. VII: Stortinget ber regjeringen utarbeide grensehandelsbarometer som permanent ordning innen 1. juli 2021. VIII: Stortinget ber regjeringen snarest mulig legge frem for Stortinget en egen sak om grensehandel hvor det drøftes og foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv. Kilde: Stortinget

– Forbrukerne som lider

Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas sier partiene var enige om at noe måtte gjøres i en bransje hvor konkurransen ikke er god nok.

– Stortinget har gjort meldingen enda skarpere, i den forstand at man peker på konkrete tiltak som forhåpentligvis vil styrke konkurransen enda mer, sier Løvaas til TV 2.

Norsk dagligvare domineres av tre store aktører; Norgesgruppen, Reitangruppen og Coop, der Norgesgruppen er størst. I noen tilfeller kontrollerer disse også flere ledd i matvareproduksjonen.

Kårstein Eidem Løvaas (H). Foto: Vidar Ruud / NTB

– I et marked hvor konkurransen ikke er god nok, er det forbrukerne som lider. Vi betaler for mye for maten og får et dårligere utvalg. Med disse anbefalingene håper vi på større mangfold og bedre utvalg til en riktigere pris i butikkene, sier Løvaas.

– Håper det følges opp

For Ap har det vært viktig å slå fast at dominerende aktører ikke skal misbruke sin posisjon.

– Opposisjonspartiene har laget et forslag om at regjeringen skal være tydelig på at Konkurransetilsynet skal veilede mer aktivt, og det er jeg glad for. Jeg tror det vil ha stor betydning, sier Terje Aasland (Ap).

Næringskomiteen har brukt mye tid på å drøfte hvordan kjedemakten ikke skal bli for stor.

Terje Aasland (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vi har ikke ønsket å bruke for inngripende tiltak, men heller følge situasjonen. Samtidig mener vi det er riktig å følge opp noen temaer mer konkret, sier Aasland, og fortsetter:

– Vi vil følge situasjonen med dagligvarekjedenes egne merkevarer tett, for vi ønsker ikke en betydelig utvikling i dette salget. Vi har også et forslag om at rabatter kjedene forhandler frem med leverandører må følge varen helt frem til kunden. Jeg håper det blir fulgt opp på en god måte, sier Aasland, og refererer til punkt seks i innstillingen (se faktaboks med punktene lenger opp i artikkelen).

– Kan gi høyere matpriser

Norgesgruppen svarer slik på spørsmål fra TV 2 om hvordan de reagerer innstillingen fra næringskomiteen:

Stein Rømmerud i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

– Vi setter pris på at Stortinget har fokus på grensehandelen, og det er bra at næringen berømmes for innsatsen i forbindelse med covid-19. Vår vurdering for øvrig er at flere av forslagene fra næringskomiteen kan gi utilsiktede konsekvenser. Vi er særlig skeptiske til at man ønsker å gripe inn i de frie forhandlingene mellom leverandører og kjeder, fordi dette kan medføre høyere matpriser, sier Stein Rømmerud, som er konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

Regjeringspartiene var ikke med på forslaget som dreier seg om forhandlingene mellom leverandører og kjeder, og på det punktet deler Høyre Norgesgruppens bekymring.

– Det vil kunne svekke insentivet for forhandling, det er vi enig i. Dette forslaget kan virke mot sin hensikt, slik at prisene kan bli høyere, sier Løvaas.

Aasland i Ap understreker at forslaget ikke dreier seg om å detaljregulere forhandlinger.

– Forslaget handler om at rabatten skal følge varen til kunden, og at dominerende aktører ikke må misbruke situasjonen. Jeg tror ikke det vil forstyrre konkurransen, men sørge for at vi får et bedre prisbilde ut mot kundene. Jeg er ikke enig med det Norgesgruppen gir uttrykk for der, sier Aasland.

– Til kundens beste

Rema og Coop deler ikke Norgesgruppens bekymring. Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema sier innstillingen inneholder mange gode nyheter for norske forbrukere.

– Næringskomiteen gjør det klinkende klart at prisforskjeller fra leverandørene må begrunnes på en objektiv måte, og at forskjeller som ikke kan begrunnes er konkurranseskadelig prisdiskriminering, sier Bentestuen til TV 2.

Administrerende direktør i Rema 1000, Trond Bentestuen. Foto: Lise Åserud / NTB

Direktøren mener det også er klokt at komiteen spesifiserer noen av kriteriene som må være med i begrunnelsen.

– Om dette vedtas, kan kjedene fortsatt bruke volum og stordriftsfordeler til å gi kundene lavere priser, det vil bli sterkere insentiver til å drive kostnadseffektivt, og konkurransen mellom kjedene vil bli tøffere – til kundens beste, sier Bentestuen, og fortsetter:

– I tillegg er jeg overbevist om at potensielle nye aktører som vil etablere seg i markedet fikk seg en boost med denne merknaden, så det er god grunn til å håpe på både større mangfold og lavere priser i fremtiden.

– En seier for konkurransen

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop kaller det en stor seier for konkurransen i dagligvaremarkedet at de dominerende leverandørene må dokumentere usaklige forskjeller.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis. Foto: John T. Pedersen / Coop

– Dette vil komme både forbruker og de mindre og mellomstore leverandørene til gode. Det vil gi lavere priser og bedre utvalg. Forskjeller på 15-20 prosent i favør Norgesgruppen er både usaklig og diskriminerende, sier Friis.

Han mener forskjellene i innkjøpsbetingelser ikke bare har hemmet konkurransen i dagens marked, men også vært et etableringshinder for nye aktører.

– Det gjelder både på leverandør- og kjedesiden. Nå må Konkurransetilsynet følge opp og gjøre den jobben de skal, sier Friis.