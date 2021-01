Hyttetak smadret inn i campingvogner: – Jeg blir helt skremt

Ekstremværet Frank har siden torsdag herjet nord i Norge. Og selv om den har skapt mindre ødeleggelser enn først fryktet, førte sterke vindkast blant annet til nedstengt E6 og flere meldinger om takplater, reklameskilt og isoporplater på avveie.



Vinden ble målt til orkan flere steder. Bilder tatt fredag viser blant annet avrevne hustak og vogntog som står veltet i veien.

Tak smalt inn campingvogner

Bjørn Thomas Hansen, som eier Sulitjelma Turistsenter i Fauske kommune i Nordland, er blant dem som har fått sett uværet på sitt mest skremmende.

TAKET REVET AV: Flere av hyttene har fått skader i taket, og snø har falt ned på oppvarmet gulv. Det tror Hansen kan gjøre skadene enda mer omfattende. Foto: Andreas Dahlmo /TV 2

– Synet som møtte meg i dag var at taket som skulle ligge på hytta rett her borte istedenfor ligger klistret inn i to campingvogner, sier han til TV 2.

Han beskriver de enorme kreftene som har vært i sving den siste tiden, og anslår at taket er kastet omtrent hundre meter før det smadret inn i vognen.

– Helt skremt

– I dagslyset i dag ser jeg langt mer enn det jeg fikk gjort i går, da jeg måtte rømme. Taket er borte, flerra helt av, og toppen av det ene store furu-treet her er også blitt med, sier han.

KASTET LANGT: Deler fra hyttetaket har bevegt seg langt, og skapt skader både i campingvogner og trær. Foto: Andreas Dahlmo /TV 2

Han har ikke fått inspisert alle skadene helt enda, men sier at han ikke har sett tilsvarende uvær de åtte årene han har bodd i området.

– Og jeg var her under Ylva, for å følge med på skadene. I går må ha vært mye verre. Jeg blir helt skremt av dette her, sier han.

Til TV 2 opplyser meteorolog i StormGeo at været vil roe seg fremover, og at ekstremværet trolig blir nedgradert i kveldingen.

VELTET: Slik så det ut i Salangen fredag ettermiddag. FOTO: Jon Henrik Larsen.

Tribune raste sammen

Hansen er ikke den eneste som har opplevd skader som følge av Frank. I 04.30-tiden ble Sindre Masternes, som er daglig leder i Finnsnes Il Fotball , melding fra politiet om at noen av deres reklameskilt var på avveie.

– Kort etter ble det klart at tribunen har rast sammen, sier han.

ØDELAGT TRIBUNE: Ved Finnsnes ble tribunen ved den lokale fotballbanen ødelagt.Foto: Sindre Masternes

– Akkurat nå er det jo ikke lov med tilskuere ute uansett, så det gjør ikke noe praktisk for oss, men vi er ikke en stor klubb med masse penger. Dette koster penger, Masternes.

Han legger til at noen fotballmål trolig også er såpass ødelagt at de ikke kan reddes.

– At tribune og mål ryker er allerede altfor mye. Vi håper det ikke er mer, sier Masternes.