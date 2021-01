Ordfører: – Jeg håper at alle forstår alvoret

Nordre Follo innfører like inngripende tiltak som 12. mars etter at det muterte viruset har blitt bekreftet under et stort smitteutbrudd.

Det muterte koronaviruset fra Storbritannia har blitt bekreftet i et stort smitteutbrudd i Nordre Follo kommune.

Kommunen har besluttet å innføre svært inngripende tiltak. Skoler, barnehager og de fleste butikker stenger ned. Innbyggerne oppfordres sterkt til å ikke reise utenfor kommunegrensa.

Ordføreren i Nordre Follo forteller til TV 2 at hun ser svært alvorlig på situasjonen.

– Dette er en alvorlig situasjon, og nå trenger vi å få oversikt over omfanget av dette utbruddet. Etter at fagekspertene våre har sittet i møter med FHI og Helsedirektoratet hele fredag, har vi fått sterke råd om å innføre tiltak som kan hindre spredning, sier ordfører Hanne Opdan.

Frykter flere tilfeller

Smitteutbruddet i kommunen har pågått i tre uker.

Det var imidlertid først torsdag kveld at to tilfeller av det muterte viruset ble bekreftet. Det var to beboerne ved Langhus bo- og servicesenter, som testet positivt for viruset fra Storbritannia. Begge beboere var over 90 år og er meldt døde, og viruset har ukjent smittevei.

Ordføreren utelukker ikke at flere kan ha blitt smittet av den muterte varianten.

– Problemet er at det antas å være enda mer smittsomt. Vi prøver å finne svaret på om flere kan være bekreftet smittet av det. Beskjeden fra FHI har vært klar: Dette må vi stoppe, sier Opdan.

Dette er tiltakene: Kommunen innfører full nedstengning til og med onsdag. Barnehager og skoler stenges etter dagens slutt og til og med onsdag. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter det.

Stenger alle butikker unntatt mat, apotek, bensinstasjoner.

Sterk anbefaling om å ikke reise ut av kommunen.

Sterk anbefaling om ikke ha besøk hjemme.

Stenger også bingo, svømmehaller ol.

Alle treningssentre stenges, stans i all innendørs trening også for barn og unge. Utendørs trening i grupper er sterkt frarådet. Kilde: Kommunen

Avhengig av at alle bidrar

Tiltakene vil i første omgang vare frem til onsdag. Ordføreren håper at alle vil være med på dugnaden.

– Jeg håper at innbyggerne forstår at tiltakene er satt inn for å hjelpe oss alle. Jeg håper at alle forstår alvoret og at vi må hindre smitte nå, sier hun.

Hun oppfordrer alle til å være med på dugnaden.

– Vi klarer ikke dette alene. Vi er helt avhengig av å få med næringslivet, alle innbyggere og alle som ferdes i Nordre Follo kommune. Nå må vi ta frem det beste i oss for å bidra til å stoppe dette, sier Opdan.