Tredjeplass i comebacket

Slopestyle-finalen i Laax Open var preget av vanskelige forhold og få landinger blant både guttene og jentene.

Marcus Kleveland (21), Mons Røisland (23) og Torgeir Bergrem (29) skulle kjempe om pallplasseringene i en finale nærmest ribbet for amerikanere og kanadiere.

Fredagens finale var Klevelands første etter skrekkskaden han pådro seg før jul 2018. Også Røisland har hatt et lengre skadeavbrekk.

Etter første forsøk lå nordmennene på henholdsvis 3., 4. og 6. plass. I andre forsøk var alle tre uheldige og ingen klarte å fullføre.

Det endte til slutt med tredjeplass og pallplassering på Kleveland, femteplass på Røisland og niendeplass på Bergrem. Seieren gikk til svenske Niklas Mattsson.

To år etter Kleveland knuste kneskåla under en trening i Colorado var 21-åringen endelig tilbake. Og det både skadefri og smertefri. Lang tid uten konkurranse tente virkelig gnisten hos det unge talentet, som benyttet finalen til å vise frem imponerende triks.

– Utrolig gøy å se Marcus tilbake. Han elsker snowboard og det oser snowboard-glede av han. Det gjenspeiler seg i kjøringen hans, konstaterte den ferske snowboardeksperten Silje Norendal.

OL-kvalifisering

Til tross for en litt skuffende finale, var det godt å endelig kjøre snowboard-konkurranse igjen:

– Det føles bra å være tilbake sammen med hele snowboardsamfunnet, fortalte Kleveland til TV 2.

På spørsmål om ambisjoner for resten av sesongen, var snowboardkjøreren klar i sitt svar:

– Nå begynner jo kvalifiseringen, og da vil jeg jo gjøre det så bra som overhode mulig. Det er selvsagt litt press, men jeg må bare kjøre på og lande det jeg skal, så håper jeg det skal gå bra, understrekte han.

Og mesterskaper han sikter til er så klart Vinter-OL i Beijing i 2022. For å kvalifisere seg dit er det to World Cup-plasseringer blant topp seks, eller én blant topp tre som gjelder. Dette blir kravene Kleveland må innfri for å kunne delta i neste års vinterleker.

– I mine øyne er det soleklart at han skal til OL, avsluttet Norendal