La «The Silent Killer» få avslutte med gull

Da jeg la ut listen min over verdens 50 beste mannlige håndballspillere, så visste jeg at jeg ville få en del tilbakemeldinger.

Fra Danmark var reaksjonene at det ikke var flere dansker med. Svenskene ville ha Jim Gottfridsson høyere. Islendingene mente Aron Palmarsson var altfor lavt. Og de fleste norske reaksjonene var på at Magnus Jøndal ikke var med. Sånn er det alltid. Vi er våre egne nærest.

Og tro meg når jeg skriver at det ikke var lett å utelate Jøndal. For jeg er veldig glad i 32-åringen. Og han var med helt til jeg gjorde de siste endringene. Kanskje skulle han vært med. Kanskje ikke.

«The Silent Killer», som den danske håndballeksperten Joachim Boldsen kalte ham, er en fantastisk håndballspiller. Og det kommer til å bli et stort tap når han til sommeren pakker ned håndballskoene og blir pensjonist.

Samtidig som media og publikum skriker etter profiler som byr på seg selv, så er det noe veldig befriende over en utøver som ikke prøver å være noe annet enn det han er.

For Jøndal er veldig komfortabel med å la andre stå i sentrum av rampelyset. Og der andre snakker i overskrifter, så leverer han notiser. Han lar heller håndballen stå for snakkingen. Han kan ikke være noen andre enn seg selv. Alle andre er opptatt.

I Flensburg-Handewitt har han vært et ganske soleklart andrevalg de siste sesongene. Svenske Hampus Wanne har vært formidabel på venstrevingen, og henvist Jøndal til benken. Men der andre spillere i verdensklasse ville gjort hva de kunne for å komme seg til en annen klubb hvis de havnet i samme situasjon, så går Jøndal på trening for å bli enda bedre og hjelper Wanne med det samme.

Mer lojal og bedre fyr er det vanskelig å finne. Han er ikke bare hel ved. Han er tvers igjennom en solid tømmerstokk.

Derfor var det trist da meldingen kom om at han vil legge opp etter denne sesongen. Men det er egentlig noe «jøndalsk» over det også. I stedet for å trappe ned med spill hjemme i Norge, så gir han seg på topp. Planen er å avslutte etter OL i Tokyo til sommeren.

Da Jøndal kom inn på landslaget, så var Håvard Tvedten Norges ubestridte førstevalg på landslaget. Tvedten var egentlig alt det Jøndal ikke er. Han var superstjerne i ordets rette forstand. Ekstrovert, smilende og så ut som en million. Han var en landslagets posterboys med Kristian Kjelling.

Reaksjonene uteble ikke da Christian Berge valgte å satse på Jøndal og vraket Tvedten, som var begynt å dra på årene.

Men som den strategen han er, så hadde Berge en plan. For der kantspillere ofte blir bedømt ut fra hvor mange mål de scorer og får oppmerksomhet for hvor spektakulære de er, så bygget Berge bakfra.

Han så at Jøndal hadde helt ekstraordinære ferdigheter i forsvar. Og Berge ville ha et solid defensivt fundament i bunn når han skulle bygge sitt landslag.

Og Berge vet som oftest litt bedre enn alle oss andre. For Jøndal har vært en av de viktigste spillerne i Norges store mesterskapsfremganger de siste årene. Hans egenskaper i forsvar har gjort at Norge har kunnet tette mer i midten, for Jøndals arbeidsmoral, raske bein og store håndballforståelse har ofte vært avgjørende for Norge.

Der de fleste kantspillere bruker tiden i forsvar til å hvile og forberede seg på å løpe i kontra, så tenker Jøndal forsvar. Hvis Norge glipper i midten, så får motstander ofte et overtall på siden. Da kommer gjerne storvokste bakspillere i stor fart i rommet mellom Norges to ytterste forsvarsspillere. De fleste kantspillere velger da å passe på vingen sin, men ikke Jøndal. Han har reddet Norge mange ganger når han har tatt steget inn og tatt duellene med spillere som er i både tre og fire vektklasser over ham.

Nå høres det kanskje ut som om Jøndal bare kan spille forsvar. Mer feil går det ikke an å ta. Han er sikkerheten selv i angrep og har scoret 516 mål på sine 162 landskamper (per 22. januar). Med scoringene han har så langt i VM, så har han scoret 185 mesterskapsmål siden Berge tok over. I samme tidsrom er det bare Sander Sagosen som har scoret flere med sine 254.

Det er ikke mange jeg virkelig unner å få med seg en gullmedalje før han legger opp. Men Jøndal fortjener virkelig å få stå øverst på seierspallen.

Hvis nå Tokyo gjør alvor av å avlyse OL, så blir dette VM siste sjanse for Jøndal. Men Norge trenger hjelp for å ta seg videre fra hovedrunden. Nå krysser vi både fingre og tær for at Island og/eller Sveits kan gi Norge en hjelpende hånd, sånn at ikke søndagens kamp mot Island blir Jøndals siste for Norge.