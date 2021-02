72 kroner i prisforskjell på samme produkt

Dette er nettapotekene: Vitusapotek

TV 2 hjelper deg har testet hele 11 nettapotek. Prislappen på handlekurven spriker voldsomt. Mellom dyreste og billigste nettapotek skiller det nesten 400 kroner.

Det kan være smart å følge med på prisene, for vi nordmenn legger igjen store penger hos apotekene hvert år. Ifølge Apotekforeningen handler vi reseptfrie legemidler for 3 milliarder kroner i året. Men hvilket nettapotek er best på pris?

Store prisforskjeller

Disse varene er prissjekket: Paracet, 500mg, 20 stk

Ibux, 200mg, 20 stk.

Otrivin, 1mg

Klorhexidin, 125ml

Scheriproct, 30g

Canesten 1% krem, 20g

Hydrokortison krem, 20g

Nicorette, 2mg fruitmint, 105stk.

Zyrtec, 10mg, 7stk

Norgesplaster Universal, 10stk.

TV 2 hjelper deg har plukket ut 10 populære reseptfrie varer og har sjekket prisen hos 11 nettapotek, som alle leverer varene hjem.

Det er store prisforskjeller på enkelte produkter.



Der du hos Apotekhjem får Hydrokortison til 38 kroner, må du ut med 110 kroner hos både Vitus Apotek og ApotekDirekte.

Også totalt sett er handlekurvene hos Vitusapotek og ApotekDirekte klart dyrest, med 1073 kroner for de 10 produktene.

Daglig leder i ApotekDirekte, Liv Slettevold, sier det har vært raske prisendringer under pandemien, og at de nå vil gå igjennom prisene sine.

– Vi tar med oss utfallet fra denne undersøkelsen i det videre arbeidet vårt og håper på en bedre plassering i neste omgang, sier Slettevold.

Vitusapotek sier til TV 2 hjelper deg:

– I Vitusapotek ønsker vi å tilby våre produkter likt på nett som i fysiske apotek for å kunne gi den beste kundeopplevelsen. Vi erfarer at de fleste kunder som kjøper varer på nett, ønsker å hente sin leveranse i et apotek, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Medisinaldepot, Tonje Kinn.

Dyr frakt

Apotekhjem er billigst når man bare regner på produktene, med en prislapp på 640 kroner. Men med testens dyreste frakt på 125 kroner ved kjøp av de 10 produktene, havner de på en 6. plass.

123Apotek tilbyr gratis frakt for kjøp over 199 kroner, og er billigst med en totalsum på 703 kroner. Du kan dermed spare 370 kroner ved å velge 123apotek fremfor Vitus Apotek og Apotekdirekte.

Apotek Pris m/frakt Gratis frakt? 123apotek 703kr Ja, over 199kr Farmasiet 711kr Ja, over 199kr Apotera 715kr Ja Apotek1 759kr Nei E-apoteket 760kr Nei Apotekhjem 765kr Ja, over 800kr Sportsapoteket 858kr Ja, over 500kr Pulsapotek 1034kr Nei iApoteket 1042kr Ja, over 500kr ApotekDirekte 1073kr Ja, over 1000kr Vitusapotek 1073kr Ja, over 450kr

20 timers leveringstid

KJAPP: Den raskeste pakken lå i postkassen dagen etter bestilling. Foto: TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har også sjekket hvor fort apotekene leverer hjem. Vi bestilte varene en mandag ettermiddag til en adresse i Oslo. Også her var det store forskjeller.

Den klare vinneren var Sportsapoteket som leverte pakken allerede neste dag. Tregest var testens billigste, 123apotek, som brukte 6 virkedager fra bestilling til levering. Dette er innenfor leveringstiden nettapoteket lover.