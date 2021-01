Bekreftet: Martin Ødegaard klar for Arsenal

Arsenal og Real Madrid bekrefter at Martin Ødegaard går på lån til Premier League-klubben for resten av sesongen.

Ødegaard roser manager Mikel Arteta, som beskrives som en toppmanager og avgjørende for at nordmannen valgte Arsenal.

– Hver gang du drar et nytt sted, vil du få en god følelse og vite at det er en plan. Alt her virker bra, sier han til klubbens nettsider.

Arteta er glad for å ha nordmannen på plass.

– Martin er en spiller selvfølgelig en spiller vi alle kjenner veldig godt. Selv om han fortsatt er ung, har han spilt på toppnivå en stund. Martin vil bidra med kvalitet offensivt, og vi gleder oss til å få ham med i våre planer frem til mai, sier den tidligere Everton- og Arsenal-spilleren.

Ødegaard skal spille med nummer elleve på ryggen.

– Jeg liker klubben, og jeg har alltid likt hvordan den ønsker å spille. Klubben og måten manageren ønsker å spille på, gjør at det passer meg veldig bra. Jeg tror det er en god match, sier Ødegaard.

Ødegaard: – En drøm

Ødegaard gleder seg til å få muligheten i Premier League.

– Siden jeg var en liten gutt, har jeg og vennene mine sett alle kampene. Jeg mener det er den største ligaen, spesielt i Norge, så for meg har det alltid vært en drøm å spille i Premier League. Det er på mange måter en drøm som går i oppfyllelse nå, sier 22-åringen.

Drammenseren forteller at han har beundret flere Arsenal-spillere.

– Spesielt Cesc Fàbregas, som var et idol i oppveksten med måten han kontrollerte kampene, dikterte kampene og evnen til å levere målgivende og scoringer. Jeg prøvde å lære så mye som mulig av ham da jeg vokste opp, sier Ødegaard.

Arsenal-debuten kan komme mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i lørdagens TV 2 Sport Premium-sendte kamp klokken 18.30.

– Tror han føler at han er fri

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller får tillit i Arsenal.

– Det blir plenty av muligheter til spilletid. Både i en av verdens beste ligaer, men også i Europaligaen. En gledens dag for Martin Ødegaard, som jeg tror føler at han er fri fra Real Madrid for denne gangen, sier han.

Ryktene rundt Ødegaards fremtid har svirret den siste tiden etter at det ble kjent at drammenseren ønsket seg på utlån fra Real Madrid. Han startet sin siste kamp for Los Blancos 1. desember i Champions League-tapet mot Shakhtar Donetsk og har siden kun fått fem minutter spilletid.

– Det ble i overkant mye benkesliting nå. Han trodde han skulle komme til Spania og spille fotball og fullbyrde sin drøm om å spille fast i Real Madrid. Foreløpig har han ikke fått til det. Nå har han en ypperlig mulighet til å spille for et skikkelig formlag. Timingen er suveren for Ødegaard. Arsenal har kommet seg veldig og ser ut som et godt fotballag. Der kan han gå inn sømløst og spille fotballen han kan. Og bidra med kreative saker fremover på banen, sier Stamsø-Møller.

Det skal ikke være en opsjon på kjøp i avtalen mellom klubbene.